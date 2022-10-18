«МТС банк» запустил сервис переводов по номеру телефона на счета и карты «Конверс банка» Армении

«МТС банк» объявил о запуске сервиса мгновенных денежных переводов по номеру телефона на счета и карты «Конверс банка» Армении. «МТС банк» не взимает комиссию за отправление переводов.

Осуществить денежный перевод по номеру телефона можно с любой карты российских банков, со счета электронного кошелька, а также с лицевого счета абонента-физического лица МТС. Переводы осуществляются в рублях с последующей конвертацией и зачислением в национальной валюте.

Как перевести деньги в приложении: откройте приложение «МТС банка» и перейдите в раздел «Платежи»; в блоке «Оплата» выберете «Переводы в СНГ/Дальнее зарубежье»; в поисковой строке введите «Конверс банк Армения»; введите номер телефона получателя, а также сумму перевода.

Вадим Глущенко, Центр глобальной ИТ-кооперации: Делаем акцент на восточном направлении Цифровизация

Ранее «МТС банк» реализовал мгновенные переводы на карты национальных платежных систем стран Центральной Азии: Humo, Uzcard, «Корти милли», «Элкарт», ArCa. Кроме того, банк развивает сервис переводов за рубеж через международные системы денежных переводов Contact, «Юнистрим» и «Гранат». Теперь пользователи экосистемы МТС могут осуществлять переводы в 18 стран.