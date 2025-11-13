Разделы

Более 70% компаний рискуют лишиться данных СУБД

Российские компании продолжают укреплять защиту ERP-систем – базовые меры уже стали стандартом, но многие до сих пор не формируют комплексный подход. По данным опроса, организации в равной степени полагаются на сетевые барьеры и контроль доступа: 55% участников используют межсетевые экраны, сегментацию сети и V** и столько же применяют многофакторную аутентификацию и ролевую модель. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда».

Опрос проведен в сентябре 2025 г. среди представителей более 150 российских компаний различных размеров.

Только 45% ведут централизованный журнал доступа и отправляют подозрительные действия в SIEM. Таким образом, почти половина компаний не отслеживает активность внутри ERP в режиме, пригодном для расследований. Также 45% используют средства защиты баз данных для контроля доступа и внутренних угроз. Резервное копирование выглядит слабее: лишь 29% регулярно делают копии данных и имеют план восстановления как на уровне БД, так и на уровне приложений. Это означает, что при сбое или атаке значительная часть компаний рискует потерять информацию об операциях с базами данных.

При применении динамического маскирования в качестве дополнительного уровня защиты заметна фрагментарность: 30% включили маскирование на уровне базы данных, чтобы сотрудники видели только допустимые части информации. Еще 26% встроили механизм в систему управления доступом с учетом контекста запроса. Лишь 7% применяют маскирование в аналитике и BI. При этом 37% ограничиваются статическим подходом при выгрузках. Это снижает гибкость и усложняет контроль за полями с конфиденциальной информацией.

Эдуард Долгалев, Selecty: Для средних игроков содержать собственную ИТ-команду станет экономически нецелесообразно
Бизнес

Более половины (52%) российских компаний не знают, выполняется ли аудит настроек баз данных. Регулярно каждый месяц его проводят 24%, ежеквартально – 12%, раз в полгода – 6%. Еще 6% проверяют конфигурации только после инцидентов. Это указывает на слабую управляемость и отсутствие прозрачности при работе с базами данных.

«Бизнес осознает необходимость защиты ERP-систем, но не всегда доводит процессы до зрелого состояния. Компании внедряют SIEM, маскирование и защиту БД, однако аудит и восстановление данных остаются на периферии внимания. Возникает разрыв между декларациями безопасности и реальной готовностью к инцидентам. Чтобы закрыть пробелы, нужно переходить от разрозненных мер к системному мониторингу, автоматизации контроля и понятным процедурам управления доступом и данными», – сказал Дмитрий Ларин, руководитель продуктового направления по защите баз данных группы компаний «Гарда».

