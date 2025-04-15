Почти 40% российских компаний ищут персональные данные вручную

Чуть меньше половины (49%) российских компаний сталкиваются с необходимостью удалять персональные данные (ПДн) периодически или регулярно. При этом сотрудникам организаций чаще всего приходится действовать вручную: 39% ищут и 35% удаляют информацию без какой-либо автоматизации. Представители 12% компаний признались, что не стирают данные вовсе – показал опрос 200 сотрудников российских компаний, работающих с персональными данными. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда».

Центр компетенций группы компаний «Гарда» выяснил, что около половины (49%) опрошенных регулярно или периодически сталкиваются с необходимостью удаления персональных данных. Еще 19% респондентов удаляют данные преимущественно по запросу субъектов ПДн, тогда как 31% компаний не выполняли таких действий вообще.

Методы удаления данных варьируются.

Процесс удаления персональных данных сопряжен с рядом сложностей. Главными проблемами стали отсутствие инструментов автоматизации (22%), хранение информации в разных системах (20%) и строгие требования к документированию процесса (2%). При этом 40% опрошенных отметили, что сталкиваются со всеми указанными трудностями одновременно.

Методы уничтожения информации также различаются: 35% компаний очищают базы данных вручную, 17% используют встроенные инструменты информационных систем, 12% применяют форматирование носителей, а еще 12% ‒ низкоуровневое форматирование. Четверть респондентов выбрала вариант «другие способы».

«Удаление персональных данных для многих компаний остается сложным и ресурсоемким процессом, часто выполняемым вручную. Отсутствие автоматизированных инструментов и разрозненность хранилищ создают дополнительные барьеры и подчеркивают необходимость стандартизации и внедрения эффективных решений для работы с ПДн», ‒ сказал Дмитрий Ларин, руководитель продуктового направления по защите баз данных группы компаний «Гарда».