Россияне создали два мощных смартфона без Android, но с поддержкой Android-приложений. Производятся в России

Fplus разработал смартфоны «Алькор» и «Мицар». Максимальный объем ОЗУ – 12 ГБ, диагональ экрана – почти 7 дюймов, пиковое разрешение фотокамеры – 108 МП. Они работают на российских ОС «Аврора» и «Ред ОС М», каждая из которых умеет работать с приложениями для Android. Выпускаться смартфоны будут на российском заводе Fplus.

Российским смартфонам – российские ОС

Отечественный производитель техники и электроники Fplus сообщил CNews о создании двух новых смартфонов «Алькор» и «Мицар», названных в честь самых ярких звезд в созвездии Большой Медведицы. Ключевая особенность обеих моделей – в их повышенной «российскости», которая заключается в предустановленной отечественной ОС и организации производства на территории России.

Оба смартфона будут поставляться с операционными системами «Аврора» и «Ред ОС М» на выбор. Первую развивает компания Открытая мобильная платформа» («дочка» «Ростелекома») – до февраля 2019 г. эти система носила название Sailfish Mobile OS Rus.

«Ред ОС М» – это детище компании «Ред Софт», представляет собой форк Android, построенный на базе Android Open Source Project. С октября 2023 г. числится в составе реестра российского ПО, равно как и «Аврора», следовательно, новые смартфоны Fplus пригодны для госзакупок.

В компании сообщили CNews, что в рознице новинки продаваться пока не будут, то есть распространяться они будут только по каналам B2G (для госкомпаний) и B2B (для частного бизнеса).

С приложениями проблем не будет

Поскольку «Ред ОС М» имеет в своей основе AOSP, она по умолчанию поддерживает Android-приложения, коих в настоящее время миллионы. По умолчанию есть поддержка российского магазина RuStore, но сотрудник редакции CNews, владевший устройством на базе этой системы, на собственном опыте убедился, что «Ред ОС М», как и Android, позволяет устанавливать программы из различных источников, в том числе и из APK-файлов.

С «Авророй» все значительно сложнее. К моменту выпуска материала под эту систему, разрабатываемую с 2016 г., было выпущено около 100 приложений. С Android-софтом она по умолчанию не работает – потребуется специальный эмулятор, но он платный. Однако каталог RuStore внедрен в нее по умолчанию, как, впрочем, и в «Ред ОС М».

Julia Kadel / Unsplash Не все российские ОС могут похвастаться широким выбором приложений

В дальнейшем Fplus планирует расширение круга поддерживаемых операционных систем, сообщили CNews представители компании, но подчеркнули, что это касается исключительно российских ОС.

Что внутри

Между собой «Алькор» и «Мицар» различаются очень сильно в плане аппаратного оснащения. При этом электронная «начинка» у них вполне современная по меркам 2025 г.

Так, в модели «Мицар» используется AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и диагональю 6,78 дюйма, как у Apple iPhone 15 Pro Max. Основная камера смартфона снимает в разрешении 108 МП плюс есть 5 МП макрокамера, тогда как фронтальная делает 32-мегапиксельные снимки.

Объем оперативной памяти в «Мицаре» составляет 12 ГБ, что вполне на уровне современных Android-флагманов Samsung и Xiaomi. Процессор – MediaTek Helio G99 (два ядра Cortex-A76 на 2,2 ГГц, шесть Cortex-A55 на 2 ГГц). В наличии модули Wi-Fi 5 (2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.2, батарея 4600 мАч, 256 ГБ встроенной памяти и три цвета корпуса – черный глянец, черный матовый и белый глянец. Толщина смартфона 9 мм, а весит он 198 граммов.

«Мицар» – это старшая модель в новой линейке смартфонов Fplus. Экран «Алькора» немного меньше – 6,67 дюйма, а объем RAM уменьшен до 8 ГБ, равно как и разрешение фотокамер – 50 МП для основной и 24 МП для фронтальной. Процессор в смартфоне такой же, как и в старшей модели, к основной камеры прилагаются 2 МП макро и 5 МП широкоугольник, емкость батареи 5000 мАч, цвета корпуса черный и синий. Модули связи идентичны старшей модели, вес 190 граммов, толщина 8 мм.

Оба смартфона поддерживают 33-ваттную зарядку по USB-C.

Для сравнения, в конце мая 2025 г. в России вышел отечественный смартфон AQ Phone M11 на базе «Ред ОС М». На старте продаж он стоил 19 тыс. руб. и за эти деньги предлагал всего лишь 4 ГБ RAM, 64 ГБ ROM, процессор почти семилетней давности и IPS-экран. Но, в отличие от «Алькора» и «Мицаря», он доступен в обычной российской рознице.

Если производство, то только российское

Представители Fplus сообщили CNews, что компания собирается наладить выпуск и «Мицаря», и «Алькора», в Подмосковье, где у нее расположен собственный завод. Там она организует поверхностный монтаж, пайку, а также сборку и тестирование смартфонов.

К портированию «Авроры» и «Ред ОС М» на новые смартфоны будут привлечены не только специалисты Fplus, но и непосредственно разработчики обеих ОС.

«Смартфоны полностью отвечают требованиям Минпромторга и соответствуют необходимому количеству баллов на 2026 год в последней редакции ПП №719», – сообщили CNews в Fplus, добавив, что на осень 2025 г. запланировано внесение обоих мобильников в реестр Минпромторга. Попадание любой техники в этот перечень открывает дорогу к госзакупкам.

Комментарий Fplus

После публикации материала в редакцию CNews поступил официальный комментарий Fplus. На вопрос CNews, когда будет выпущена первая партия, и какой у нее планируемый объем, в компании ответили: «Так как смартфоны не поставляются в розничную продажу, они производятся в объемах под конкретные заказы. Первая партия собрана в размере сотни устройств. Ежегодно Fplus планирует производить около 40-50 тыс. устройств».

В компании подчеркнули также, что «смартфоны предназначены для B2B- и B2G-сектора», и что «Fplus уже ведет активные переговоры с заказчиками. Есть реальный интерес со стороны крупнейших представителей критической информационной инфраструктуры и органов власти».

При этом в компании но не раскрыли стоимость смартфонов. «Цена зависит в том числе от стоимости лицензий на программное обеспечение (приложения, ОС), которое нужно будет установить на смартфоны по запросу заказчиков», – сказали CNews представители Fplus.

На вопрос CNews о причинах отказа от выпуска смартфона в рознице представители Fplus сказали: «Массовый рынок насыщен предложениями иностранных вендоров. А Fplus является производителем прежде всего для B2B и B2G-сектора, поэтому мы поставляем продукцию для сегмента, где есть особые требования. Стоит упомянуть, что у нас есть небольшой проект в рознице, где мы продаем смартфоны R570E на операционной системе "Авроре". Их свободно можно приобрести в офлайн- и онлайн-магазинах. Этот проект реализован для продвижения российской ОС среди энтузиастов и разработчиков ПО под "Аврору"».