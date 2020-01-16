Zebra Technologies представила новое решение для интеллектуальной автоматизации

Zebra Technologies объявила о выпуске нового решения Smartsight для интеллектуальной автоматизации. Оно призвано оптимизировать работу супермаркетов, продуктовых магазинов и розничных сетей и повысить качество обслуживания.

Smartsight использует машинное зрение, машинное обучение и мобильную систему автоматизации Zebra EMA50, чтобы обнаруживать пустые места на полках, несоответствие цен и нарушения схемы выкладки. Это решение, предоставляемое по подписке, собирает данные и немедленно отправляет рекомендации на мобильные компьютеры сотрудников магазина для устранения проблем.

Smartsight самостоятельно сканирует полки и направляет задания сотрудникам магазина. Это позволяет быстро пополнять запасы на полках и обеспечивать доступность товара на уровне выше 95%. В результате удается увеличить размер продуктовой корзины, добиться единообразия цен и соблюдения схемы выкладки. Благодаря новому решению руководители магазина могут перераспределить в среднем 65 человеко-часов в неделю на другие задачи, а сотрудники уделяют больше времени работе с покупателями, а не заполнению полок магазина.

Решение предоставляется только по подписке и включает мобильную систему автоматизации EMA50, программную платформу для автоматизации магазина, а также услуги профессионального управления. Smartsight интегрируется в системы розничной торговли, поддерживая схемы продаж BOPIS (онлайн-покупки с самовывозом из магазина) и BODFS (онлайн-покупки с доставкой из магазина).

«Решения Smartsight и EMA50 помогают магазинам использовать возможности экономики по требованию, несмотря на высокую конкуренцию и постоянную нехватку рабочей силы, — сказал Джо Уайт (Joe White), старший вице-президент и директор по корпоративным мобильным технологиям в Zebra Technologies — Опираясь на богатый 50-летний опыт компании Zebra в области розничной торговли, Smartsight помогает магазинам добиться максимальной эффективности. Решение автоматически сообщает сотрудникам магазина, какие полки требуют внимания, позволяя уделять больше времени работе с покупателями».

Согласно последнему исследованию Zebra Global Shopper Study, основной причиной отказа покупателей от похода в магазин в пользу покупок в интернете являются проблемы управления запасами, в частности отсутствие товаров на полках. Эта ситуация неприятна не только покупателям, но и продавцам. Из-за отсутствия товара 39% покупателей выходят из магазина с пустыми руками, а жалобы покупателей на проблему не дают спокойно работать 43% сотрудников магазинов. Кроме того, 25% покупателей решают не покупать товар в магазине, так как его цена отличается от цены в интернете, а 15% покупателей не могут найти для товара верный ценник или сумму скидки.

Решение Zebra Smartsight помогает розничным предприятиям существенно повысить доступность товаров в магазине и свести к минимуму количество случаев неправильного расположения ценников. Это повышает лояльность покупателей и средний размер продуктовой корзины.