«Гэндальф» помогла «Астэко» перейти на облачную «1С»

«Гэндальф» помогла определить оптимальное решение для торгово-производственного альянса «Астэко». Таковым специалисты сочли облачный сервис «1С:Фреш».

«Астэко» – поставщик трубопроводной арматуры на территории России и стран СНГ, в состав которого входят торговое подразделение, отдел снабжения, транспортно-логистическое подразделение, инжиниринговое и производственное подразделения. Клиентами являются предприятия химической, энергетической, металлургической, нефтегазовой отрасли, трубопроводного транспорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Масштаб работы альянса требовал качественных изменений информационной системы организации, что спровоцировало поиск новых партнеров в направлении автоматизации. Была сформирована задача – создать 20 рабочих мест без привязки к фиксированному рабочему месту. Выбор стоял между покупкой сервера с сопутствующими программными продуктами или переходом в облачную инфраструктуру «1С:Фреш».

Определение партнера-поставщика стало отдельным этапом проекта для альянса. Учитывая негативный опыт, были выдвинуты жесткие требования к надежности, оперативности и клиентоориентированности. Поставщик должен был соответствовать полному спектру требований фирмы «1С» и иметь подтверждение квалификации – статусы.

«Гэндальф» обладает всеми существующими статусами «1С». Специалисты выстраивают работу в соответствии с реальными потребностями заказчика, тщательно изучая нюансы бизнес-процессов, утверждают в компании.

Сотрудники «Гэндальф» провели техническую оценку, по результатам которой все преимущества оказались на стороне облачной инфраструктуры. Определяющим фактором стала структура альянса, включающая несколько обособленных подразделений. По сравнению с локальным сервером «1С:Фреш» не требует дополнительных программно-аппаратных средств и их поддержки, а также обладает ценовым преимуществом. Облачное решение отличается автоматическим обновлением типовых форм и баз.

Проект реализован за один месяц. В результате внедрения «1С:Фреш» в бизнес-процессы альянс получил 20 удаленных рабочих мест, обеспечивших беспрепятственный доступ компетентных сотрудников вне зависимости от подразделения. Для руководящего звена альянса ряд операций стал прозрачнее, повысилась оперативность предоставления актуальной информации. Помимо новых функциональных возможностей, заказчик получил регулярную поддержку, линию консультации, доступ к вебинарам и базе знаний «1С» и средство дополнительной коммуникации внутри компании.

«Переход на облачную систему значительно экономит время сотрудников. Новый инструмент позволяет быстро обмениваться данными между обособленными подразделениями без затрат на обслуживание серверов, которые требуют постоянного внимания и подвержены моральному устареванию. В «1С:Фреш» всегда актуальные формы документов и деклараций, базы обновляются автоматически, исключая дополнительные действия с нашей стороны и ускоряя процесс сдачи отчетности. Директор всегда получает оперативную и актуальную информацию в режиме реального времени. Новые сотрудники не тратят много времени на изучение продукта – добавлена функциональность формирования коммерческих предложений и прайсов. Доступна информативная методическая база, подсказки и еженедельная методическая рассылка, что очень помогает в работе», – сказала главный бухгалтер торгово-производственного альянса «Астэко» Елена Армашевская.