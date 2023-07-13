Сервис кадрового ЭДО HRlink интегрирован с «1С:Фреш»

Налажена интеграция сервиса кадрового ЭДО HRlink с облачной системой «1С:Фреш». Пользователи теперь могут выгружать данные сотрудников и документы прямо из учетной системы — кадровики существенно сэкономят время на обработке информации о сотрудниках.

Облачное решение «1С:Фреш» предназначено для индивидуальных предпринимателей и небольших компаний. Благодаря сервису они могут работать с продуктами «1С» онлайн в браузере или через тонкий клиент — не нужно приобретать их коробочную версию. Оплачивается лишь время аренды, а все действия по установке, обновлению, поддержанию работоспособности и технической поддержке остаются на стороне провайдера.

Специалисты по кадрам часто используют «1С:Фреш» для доступа к «1С:Зарплата и управление персоналом». Благодаря интеграции HRlink с «1С:Фреш» они смогут напрямую выгружать информацию о сотрудниках и документы из учетной системы в кадровый ЭДО. Раньше это делали в ручном режиме: сохраняли документы на ПК и загружали в HRlink. Это занимало больше времени. Сейчас процесс настроен так, чтобы передача данных осуществлялась в несколько кликов.

Компания HRlink успешно прошла аудит «1С:Фреш». Его проводят сотрудники «1С», которые проверяют, безопасно ли расширение для пользовательских данных и функциональности сервиса. Для настройки прямого взаимодействия между платформами клиентам достаточно получить расширение HRlink, отравить его на дополнительный аудит в «1С:Фреш» и можно начинать работу. Это занимает всего несколько дней.

«Средний и малый бизнес — одно из ключевых направлений развития для HRlink. Небольшие компании еще в прошлом году, столкнувшись с дефицитом бумаги на рынке, начали осознавать преимущества перехода на цифровые документы. Сейчас они активно внедряют кадровый ЭДО, а мы стараемся стимулировать и поддерживать этот процесс. Так, сейчас HRlink предоставляет 30% скидку на сервис всем компаниям, которые зарегистрированы в реестре МСП», — сказал Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.