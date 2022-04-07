«1С» и Docrobot выпустили модуль для обмена EDI-сообщениями и документами прямо из программ «1С»

Компания «1С» в партнерстве с Docrobot выпустила модуль «1С:EDI» для обмена EDI-сообщениями и юридически значимыми документами прямо из «1С:Предприятия». Модуль интегрирован c провайдером Docrobot, который поддерживает обмен документами со всеми федеральными и региональными торговыми сетями России. Об этом CNews сообщили представители «1С».

С «1С:EDI» можно организовать EDI-обмен быстро и без дополнительных затрат: модуль не требует встраивания и предоставляется бесплатно, пользователь оплачивает только трафик документов. Интеграция полезна компаниям, которые ведут учет в «1С» и обрабатывают большое количество данных.

«1С:EDI» позволяет автоматизировать и ускорить документооборот и закрытие сделок, при этом пользователь отправляет, получает и подписывает электронные документы в привычном для него интерфейсе своей учетной или ERP-системе, не переключаясь между приложениями и не дублируя данные; значительно уменьшить число ошибок в документах: данные не нужно заносить вручную, они автоматически попадают в программу «1С»; в разы сократить трудозатраты: работу, которую раньше выполняли несколько операторов, можно передать одному специалисту, а свободный ресурс направить на выполнение более сложных задач.

Работать с «1С:EDI» можно как из локальных программ «1С», так и из облачных сервисов «1С:Фреш», «1С:БухОбслуживание» и «1С:ГРМ».

«Модуль “1С:EDI” значительно упрощает работу поставщиков, производителей и дистрибьюторов. Раньше для работы с EDI документами, к примеру, с заказами, компаниям приходилось отдельно интегрировать сторонние решения в “1С”, либо работать через web-интерфейс. Установка модуля “1С:EDI” позволяет сразу приступить к электронному обмену данными с партнёрами без долгих настроек и интеграций, обмен документами осуществляется непосредственно из системы “1С”», – отметил генеральный директор Docrobot Евгений Шелковников.

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Docrobot (ранее E-COM) —разработчик SaaS сервисов, Enterprise-решений, провайдер электронного документооборота, предоставляющий облачную платформу для обмена данными между поставщиками и торговыми сетями. Компания работает на рынке ИТ-услуг больше 15 лет.

Компания «1С» специализируется на разработке, дистрибьюции, издании и поддержке компьютерных программ. «1С» работает с пользователями через разветвленную партнерскую сеть: более 10 тыс. постоянных партнеров в 25 странах, в том числе более 8000 фирм – «1С:Франчайзи», сертифицированных «1С» на оказание комплексных услуг по автоматизации предприятий. Из разработок «1С» наиболее известна система программ «1С:Предприятие» – решения ERP-класса для повышения эффективности предприятий и учреждений, построенные на технологической платформе, которая обеспечивает высокую гибкость, масштабируемость и производительность корпоративных решений, работу в режиме «облачного» сервиса (SaaS) и на мобильных устройствах.