Копилку «АйТеко» пополнил уникальный сертификат CWNE

Эксперт «АйТеко» в построении беспроводных сетей передачи данных Дмитрий Алтухов завершил процесс получения статуса CWNE (Certified Wireless Network Expert). Это дает «АйТеко» дополнительное преимущество для участия в тендерах.

CWNP (Certified Wireless Network Professionals) — это мировой стандарт сертификации специалистов по беспроводным технологиям. Независимая учебная программа CWNP основывается не на изучении оборудования отдельных производителей, а на понимании семейства технологий 802.11. Получение статуса CWNE включает несколько этапов:

1. получение сертификатов CWNA, CWDP, CWSP, CWAP, которые подтверждают экспертные навыки, необходимые для планирования, подготовки, эксплуатации, мониторинга и устранения неполадок беспроводных сетей;

2. подача заявки на рассмотрение аттестационной комиссии, включающей набор материалов, который подтверждает профессиональный уровень кандидата (рекомендации, публичные выступления, статьи, опыт работы и так далее).

В мире обладателей подобных сертификатов не более 450, из них всего 88 в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка).