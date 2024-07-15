«МегаФон» разогнал интернет в ТРЦ Липецкой области

Торгово-развлекательный центр «Ривьера» ежемесячно посещают около 700 тыс. человек. Теперь посетители и сотрудники молла могут пользоваться скоростным мобильным интернетом и совершать звонки по современной технологи VoLTE в любых магазинах и на обширной парковке, рассчитанной на 2 тыс. машиномест. Это стало возможным благодаря установке нового телеком-оборудования «МегаФона».

Внутри четырехэтажного здания специалисты оператора разместили индор базовую станцию 4G (четвертого поколения), что позволяет пользоваться услугами связи и передачей данных со скоростью до 30 Мбит/с.

Благодаря проникновению LTE в помещения торгового центра теперь его клиентам – абонентам «МегаФона» доступны звонки с использованием технологии VoLTE, которая обеспечивает кристально чистый звук, позволяя параллельно скачивать файлы с того же устройства, общаться в мессенджерах и сёрфить в Сети.

«Наш торгово-развлекательный центр каждый день посещают тысячи покупателей, многие приходят в кинотеатр, в кафе, в детские игровые центры, участвуют в развлекательных мероприятиях, которые проходят у нас регулярно. В рамках усиления гостевого сервиса ТРЦ «Ривьера» обеспечил с помощью компании «МегаФон» качественную бесперебойную мобильную связь в ТРЦ «Ривьера», чтобы наши посетители и арендаторы чувствовали себя здесь еще комфортнее, имели доступ к мобильной связи в любой точке ТРЦ и могли оперативно делиться впечатлениями от покупок и отдыха с друзьями и близкими», – сказала Елена Кислицына, управляющий объектами коммерческой недвижимости «ТТЦ «Фолиум».

«Чтобы обеспечить связью каждый уголок торгового центра, мы смонтировали разветвленную антенно-фидерную систему внутри здания ТРЦ и на прилегающей парковке. Такое решение гарантирует высокое качество сигнала внутри молла и бесшовное покрытие между внешней и внутренней сетью. Приятно, что мы стали первыми, кто реализовал такой проект в знаковом для Липецка месте. При этом, конструктивные особенности нашей антенно-фидерной системы позволяют подключить дополнительно и других операторов сотовой связи, а это значит, что благодаря нашей сети в перспективе каждый сотрудник и посетитель торгово-развлекательного центра сможет пользоваться мобильным интернетом», – отметил директор «МегаФона» в Липецкой области Дмитрий Хорошев.

Строительство индорной базовой станций в ТРЦ «Ривьера» помогло не только улучшить прием сигнала внутри здания, но и снизило нагрузку на базовые станции в этой части города, что повысило качество сигнала для всех абонентов.