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МТС Urent Юрент Школа безопасного вождения


17.03.2025 Сервис кикшеринга «МТС Юрент» открыл новый сезон в Москве 1
10.10.2024 180 млн руб. на безопасность и 170 тыс. штрафов: кикшеринг «МТС Юрент» представил отчет о работе в сфере безопасности в 2024 году 1
19.07.2024 Сервис кикшеринга «МТС Юрент» запустился в Томске 1
17.07.2024 «МТС Юрент» и «Московское долголетие» провели школу вождения электросамокатов для московских пенсионеров 3
09.07.2024 В Смоленске каждая пятая поездка на самокате экономит до 20% 1
11.06.2024 «МТС Юрент» и Администрация Краснодарского края разработали первую в России дорожную карту по развитию СИМ в регионе 1
17.05.2024 Сервис кикшеринга «МТС Юрент» впервые заработал в Кирове 1
17.05.2024 Сервис кикшеринга «МТС Юрент» раскрыл операционные результаты за первые четыре месяца 2024 года 1
05.04.2024 Сервис кикшеринга «МТС Юрент» открыл новый сезон в Казани 1
26.03.2024 Сервис кикшеринга «Юрент» открыл новый сезон в Москве 1

Публикаций - 10, упоминаний - 12

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12893 10
МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 81 9
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1390 7
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 673 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5999 1
Администрация Краснодарского края 61 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67259 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51436 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11204 3
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 800 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13991 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5828 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24379 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16120 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1177 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4323 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1999 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5349 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21415 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1325 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1040 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28049 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11727 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2547 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1384 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11285 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 570 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12089 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3439 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2938 1
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