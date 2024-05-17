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Сервис кикшеринга «МТС Юрент» раскрыл операционные результаты за первые четыре месяца 2024 года

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» раскрыл операционные результаты работы с января по апрель 2024 г. во всех городах России. Количество поездок на самокатах сервиса по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. выросло в 2,3 раза (на 127%) — до 14,1 млн. Темп роста поездок в сервисе быстрее чем растет рынок кикшеринга. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент».

Количество уникальных пользователей «МТС Юрент» в апреле 2024 г. выросло в 2,5 раза к 2023 г.

Число городов и локаций, в которых представлен сервис, выросло на 50% — до 135 (годом ранее — 90). К списку городов присутствия сервиса добавились, в частности, Екатеринбург, Воронеж, Уфа, Ярославль.

Вырос флот сервиса — до 130 тыс. самокатов на конец апреля 2024 г.

2024 г. «МТС Юрент» объявил «Годом безопасного самоката». Это внутренняя стратегия компании, в рамках которой сервис внедряет ряд новых инициатив по повышению безопасности поездок. Это «взносы на безопасность», тестирование на знание ПДД, усиление «Школ безопасного вождения» совместно с партнерами и др.

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«МТС Юрент»— оператор шеринговых электросамокатов. «МТС Юрент» управляет флотом из более чем 100 тыс. электросамокатов в 124 городах России. Компания входит в экосистему МТС. В 2023 г. количество поездок на платформе выросло в 2,4 раза и превысило 70 млн.

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