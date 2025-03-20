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Новые электросамокаты Xiaomi в России

Компания diHouse представляет на российском рынке новые электросамокаты Xiaomi — актуальные новинки к раннему началу весеннего сезона 2025. Пользователям доступны модели Xiaomi Electric Scooter 5, Xiaomi Electric Scooter 5 Pro, Xiaomi Electric Scooter 5 Max и Xiaomi Electric Scooter Elite. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Популярность сегмента электросамокатов растет в связи с трендами на улучшение инфраструктур крупных городов, стремления к экологичности транспорта и ужесточения правил дорожного движения в сфере кикшеринга, пользователи все чаще стремятся обзавестись личным мобильным транспортом.

Электросамокаты Xiaomi — безопасные и маневренные СИМ для комфортного и быстрого передвижения по городским дорогам, развивающие максимальную скорость до 25 км/час. Модели способны преодолевать небольшие препятствия в виде горок: модель Xiaomi Electric Scooter 5 — 18%, Pro и Max — 22%, Elite — 20%. Двойная система с передним барабанным и задним электрическими тормозами обеспечивает плавное и мягкое торможение.

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Новые электросамокаты Xiaomi в России

Особенностью моделей Xiaomi Electric Scooter 5, Pro и Elite тaкже является система контроля батареи BMS, позволяющая продлить срок службы аккумулятора и избежать перенапряжения, перегрузок по току и других внештатных ситуаций. Система TCS у моделей Xiaomi Electric Scooter 5, Pro и Max предотвращает потерю сцепления с дорогой и ограничивает пробуксовку колес. Мощного аккумулятора хватает на день активного использования самоката в городской среде.

Удобный складной корпус с нескользящей платформой легко транспортировать и хранить. Самокаты защищены от внешнего воздействия влаги и обладают степенью защиты IPX5, позволяющим использовать их в ненастную погоду. Модели оснащены световыми индикаторами, позволяющими своевременно оповещать другие транспортные средства и пешеходов о совершаемых маневрах. Самокаты синхронизируются с приложением Xiaomi, в котором доступны статистика поездок, информация о состоянии самоката и другие функции.

Ориентировочная розничная стоимость электросамокатов составляет: Xiaomi Electric Scooter 5 Max GL – в 84,99 тыс. руб., Xiaomi Electric Scooter 5 Pro GL – 69,99 тыс. руб., Xiaomi Electric Scooter 5 GL – 54,99 тыс. руб., Xiaomi Electric Scooter Elite GL – 49,99 тыс. руб.

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