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«Яндекс» представил электровелосипед для курьеров

«Яндекс» показал электровелосипед собственной разработки. Он предназначен для курьеров и призван сделать процесс доставки более комфортным, быстрым и безопасным. При создании велосипеда «Яндекс» учитывал пожелания курьеров, сотрудничающих с «Яндекс едой» и «Деливери». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Рама велосипеда изготовлена из алюминия — это не утяжеляет его, зато делает прочнее. Сиденье сконструировано так, чтобы ездок меньше уставал даже во время долгих поездок. У велосипеда есть багажник для курьерской сумки с рамкой, которая надежно ее удерживает, и USB-порт для зарядки смартфона. Колеса закрыты широкими крыльями — они защищают одежду и сумку от брызг.

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«Яндекс» представил электровелосипед для курьеров

При разработке «Яндекс» уделил особое внимание безопасности. Электровелосипед оснащен модулем IoT (Internet of Things, «интернет вещей»), который позволяет ему обмениваться данными с сервером. Это, в частности, позволяет автоматически регулировать скорость — на велосипеде не получится превысить скоростной лимит, установленный для этого участка города. Аккумулятор велосипеда разработан с соблюдением всех требований безопасности, защищен от самовозгорания и снабжен системой мониторинга.

Электровелосипед можно использовать в любое время года. Электроника и тормоза полностью герметичны, поэтому ему не страшны ни дождь, ни снегопад. Предусмотрен подогрев батареи — чтобы дольше держала заряд на холоде. А если аккумулятор сел, его можно быстро заменить на свежий и продолжить работу.

Первые сто серийных велосипедов появятся на улицах Москвы этой зимой — их смогут взять в аренду курьеры, сотрудничающие с сервисами «Яндекса». К следующей осени «Яндекс» планирует довести число велосипедов до нескольких тысяч.

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«Яндекс еда» — сервис для заказа еды из ресторанов и продуктов из магазинов. Сервис развивается не только в России, но и в других странах. Заказать еду можно на eda.yandex.ru и в приложениях «Еды», Go для iOS или Android. Среднее время доставки заказа в Москве — около 30 минут.

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