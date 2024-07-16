Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Электроника
|

Электросамокаты на дорогах больше всего раздражают жителей Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска и Перми

Больше всего не любят электросамокаты в Ростове-на-Дону, на втором месте — жители Санкт-Петербурга. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения двух столиц и городов-миллионников. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Каждый пятый житель Москвы по-прежнему считает, что в центре города следует запретить езду на электросамокатах. 4 из 10 горожан (41%) поддерживают распространение этого запрета на всю территорию столицы. В то же время 26% москвичей выступают против подобных ограничений.

В Санкт-Петербурге ситуация еще острее: 27% горожан хотели бы, чтобы власти запретили передвижение электросамокатов по центру города, а ещё 42% — по всей Северной столице. Против таких мер высказывается 19% петербуржцев.

Ограничение езды на электросамокатах в Москве и Санкт-Петербурге чаще поддерживают женщины и горожане старше 45 лет.

Сезон катания на электросамокатах в самом разгаре, и, к сожалению, растёт число аварий с участием средств индивидуальной мобильности. В некоторых городах уже введены ограничения по скорости, созданы запретные зоны и установлены штрафы для водителей СИМ. Например, подобные меры частично реализованы в Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске. В Перми и Волгограде процесс также запущен, но требует доработок.

Михаил Шишкин, Т-Банк: Найти замену Slack было сложно, поэтому пришлось ее создать
Импортонезависимость

Больше всего противников езды на электросамокатах в центре города — в Ростове-на-Дону (32%), Перми (28%), Самаре и Уфе (по 24%). За полный запрет электросамокатов чаще всего выступают в Новосибирске (39%), Ростове-на-Дону (38%) и Нижнем Новгороде (35%).

Место проведения опроса: г. Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск. Населенных пунктов: 16. Время проведения: 1—12 июля 2024 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 10 тыс. респондентов — по 1,5 тыс. респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Депутатов в Госдуму будут пускать по биометрии

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Замминистра промышленности, ответственный за радиоэлектронику, покинет пост, «уйдя на повышение»

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

В России учат ИИ проектировать цифровые микросхемы

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5”S PaperMatte с экраном нового поколения

6 причин, почему изогнутый дисплей бесполезен

Обзор смартфона HUAWEI Pura 70: флагман среди субфлагманов?

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему буровики в космосе будут самой высокооплачиваемой профессией

Ученые выяснили, как мозг делает мгновенный выбор

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024