«Ростех» и «Глонасс» оценили эффективность дорожных камер в регионах

«Глонасс-БДД», совместное предприятие госкорпорации «Ростех» и «Глонасс», проанализировал эффективность стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. В лидерах по числу камер, положительно влияющих на дорожную ситуацию, оказались Республика Северная Осетия – Алания, Самарская и Вологодская области, ряд других регионов РФ.

Компания «Глонасс-БДД» проанализировала данные о более чем 15 тыс. комплексов фотовидеофиксации и статистики ДТП с пострадавшими на дорогах России за последние пять лет. Для каждой камеры было рассчитано ее влияние на снижение ДТП по итогам 10 месяцев 2019 г. Камеры, которые положительно повлияли на статистику ДТП, признаны эффективными.

Лидерами среди регионов с большим количеством камер (более 500 единиц) стали Самарская область, где 19% комплексов положительно повлияли на дорожную статистику, а также Республика Татарстан и Москва, где этот показатель составляет 10%.

В топе эффективных регионов с количеством камер от 200 до 500 – Вологодская область (21%), Рязанская область (18%), Челябинская область (17%).

Среди регионов с небольшим количеством камер (от 50 до 200 единиц) лидером стала Республика Северная Осетия – Алания (38% камер повлияли на статистку нарушений ПДД). На втором месте – Красноярский край (35%), на третьем – Сахалинская область (20%).

«Мы также смогли определить, как камеры влияют на число нарушителей скорости и на сами характеристики транспортного потока. Например, в Элисте всего за 20 недель доля водителей, соблюдающих скоростной режим, в местах установки камер увеличилась с 24 до 59%. В Ижевске за 19 недель количество аккуратных водителей выросло в два раза. Примечательно, что в целом по России в 3% случаев, несмотря на наличие камер, статистика ДТП и нарушений ПДД ухудшилась», – сказал генеральный директор «Глонасс-БДД» Максим Нечеухин.

Анализ эффективности производился при помощи специального программно-аппаратного комплекса, разработанного «Глонасс-БДД». Комплекс позволяет определять наилучшие места для установки камер фотовидеофиксации и спрогнозировать влияние камер на количество ДТП. Рекомендации выдаются на основании анализа больших данных с применением искусственного интеллекта.

Проведенный анализ позволит дать рекомендации по каждой камере с учетом методики размещения стационарных и передвижных дорожных камер, которую утвердил в ноябре проектный комитет нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» во главе с вице-премьером Максимом Акимовым.