Sitronics Group и Агентство инноваций Москвы подписали соглашение о сотрудничестве

Российская ИТ-компания Sitronics Group в статусе партнера Агентства инноваций города Москвы будет привлекаться к экспертной оценке технологических стартап-проектов, участвовать в мероприятиях агентства, направленных на развитие инноваций, а также оказывать консультационные услуги молодым командам разработчиков в ходе пилотных тестирований их решений.

Соглашение о сотрудничестве со стороны Sitronics Group подписал президент компании Сергей Ткаченко, со стороны Агентства инноваций Москвы – заместитель генерального директора Анна Чунина. В рамках сотрудничества российский ИТ-разработчик с 20-летним опытом создания отечественных продуктов и решений будет оказывать профессиональную экспертную поддержку стартап-командам, выступать технологическим партнером конкурсов агентства, а также сопровождать пилотирование перспективных для бизнеса и российской экономики инновационных продуктов.

«Проект Технологические конкурсы» Агентства инноваций Москвы – это возможность для стартапов со всей России выйти на широкий рынок, а для крупных игроков рынка, которые становятся партнерами конкурса – найти интересные и перспективные инновации для внедрения в работу своих компаний, – сказала Анна Чунина, заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы, – Уверена, что сотрудничество с компанией Sitronics Group, которая стала партнером проекта, будет эффективным. А начинающие стартапы получат еще один шанс выйти на новый уровень развития».

«У нас большой опыт в создании инновационных решений и нам есть чем поделиться с командами молодых разработчиков. Как крупной технологической компании и потенциальным инвесторам нам также интересны свежие и перспективные идеи. Агентство инноваций Москвы является той площадкой, где мы можем их найти», – сказал президент Sitronics Group Сергей Ткаченко.