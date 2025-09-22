«Северсталь» запустила платформу генеративного искусственного интеллекта

«Северсталь» запустила платформу на основе генеративного искусственного интеллекта «Да Винчи». С ее помощью сотрудники компании могут создавать персонализированных ассистентов на базе ИИ для решения рабочих задач и управлять ими в безопасном контуре компании.

ИИ-ассистент может генерировать и анализировать текстовые запросы, интегрироваться с корпоративными системами для быстрого поиска информации, анализировать файлы и извлекать из них нужные данные, а также находить данные в интернете. Его можно использовать для проверки или улучшения контента, например, отчетов или презентаций, а также для решения задач, которые требуют поиска закономерностей в больших объемах данных.

Сотрудник может настроить своего ассистента в интуитивно понятном интерфейсе, не обладая навыками программирования или специфическими знаниями. Для этого нужно составить текстовый запрос, показать источник данных, выбрать одну из нескольких доступных больших языковых моделей (LLM) и задать параметры. Один клик – и ассистент размещен на платформе или в корпоративном мессенджере. Им также могут пользоваться и другие сотрудники компании.

Пользователям платформы доступны несколько установленных моделей: для обработки текста и изображений, размышлений и генерации изображений или кода. Продукт является собственной разработкой компании, но в то же время использует open source-компоненты, отдельные решения от российских вендоров и модели ИИ, разработанные другими компаниями.

Сейчас к платформе подключены 500 пользователей, они работают над 200 решениями. В планах – в 2026 г. обеспечить массовый доступ, создать полную мультимодальность, настроить гиперсонализацию и сделать на платформе конструктор для создания мультиагентных систем в связке с корпоративными системами. Среди первых результатов – прикладное применение генеративного ИИ в области технологии производства, управления персоналом, в закупках, финансах и ремонтной функции. Например, ассистент, который обрабатывает запросы в службе поддержки, система протоколирования совещаний, ассистент для анализа отчетов вибрационного состояния агрегата и многие другие.

«В 2023 г. мы начали практическое изучение возможностей генеративного ИИ для потребностей «Северстали», пробуя все доступные на тот момент нейросети, как российские, так и зарубежные. Мы выбрали первые 300 пользователей из разных функций, которые предложили 80 гипотез, как можно было бы применить ИИ в ежедневной работе. 40 гипотез оправдали ожидания и подтвердили эффект – например, экономию времени или улучшение качества контента. Ранее потенциал применения генеративного ИИ в реальных задачах сотрудников ограничивали риски в области информационной безопасности и отсутствие возможности интеграции с корпоративным ПО. Собственная платформа позволяет безопасно использовать инструменты на базе генеративного ИИ и встраивать их во все процессы компании как базовый элемент экосистемы. Наша цель – в 2026 году подтвердить значимые экономические эффекты на уровне PnL компании, запустить в продуктивную эксплуатацию первых автономных ИИ-агентов и перейти к масштабному внедрению во все процессы компании», – сказал Владимир Сидоров, руководитель кластера «Стратегия и новые технологии» «Северсталь-инфокома».