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Индексная книга (каталог) CNews*
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Катин Константин

СОБЫТИЯ


24.07.2026 Новый шаг к углеродной электронике 1
26.02.2024 Нейросеть займется поиском идеального средства борьбы с коррозией 1
13.12.2023 На пути к электронным компонентам размером с молекулу 1
03.10.2022 Ученые НИЯУ МИФИ предсказали свойства материала для космической электроники 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Катин Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1678 1
Резонанс НПП 406 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 136 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3407 2
Квантовый компьютер - Спинтроника - спиновая электроника 60 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10243 1
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 277 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4807 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1573 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 844 1
Чернозатонский Леонид 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165588 2
Бразилия - Федеративная Республика 2517 1
Индия - Bharat 5861 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33627 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3388 2
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 2
Молекула - Molecula 1101 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1002 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1657 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5486 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8810 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 632 1
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 313 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2271 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2744 1
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 122 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 1
Физика - Physics - область естествознания 2934 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 970 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 489 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460034, в очереди разбора - 728906.
Создано именных указателей - 198220.
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