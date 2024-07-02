Windows 10 не дают уничтожить. Патчи будут выходить до 2030 г. вопреки воле Microsoft

Windows 10 получит полноценную поддержку вплоть до 2030 г. силами ИБ-сервиса 0Patch. Это позволит компаниям по всему миру не закупать новый парк ПК и не тратить деньги на лицензии Windows 11 после прекращения поддержки Windows 10 со стороны Microsoft. Апдейты будут платными, но выйдет это в разы дешевле затрат на апгрейд. Бесплатная поддержка со стороны Microsoft завершится в октябре 2025 г.

Защитить «винтажную» ОС

Вышедшая в 2015 г. ОС Windows 10 будет получать патчи безопасности вплоть до 2030 г., то есть пока ей не исполнится 15 лет, пишет портал Neowin. При этом официальная поддержка системы завершится 14 октября 2025 г., после чего выпуск обновлений безопасности для нее возьмут на себя специалисты сервиса микропатчей 0Patch.

CNews писал, что, подобная схема весьма работоспособна – это 0Patch доказал на собственном примере. Так, сервис на протяжении многих лет выпускает патчи безопасности для устаревших программных продуктов Microsoft, в том числе и для «народной» ОС Windows 7. Она вышла летом 2009 г. и быстро стала сверхпопулярной, оказавшись одной из самых стабильных и надежных ОС Microsoft за всю историю компании. Ее официальная поддержка была прекращена в январе 2020 г. Серверные версии Windows, равно как и офисные пакеты Microsoft Office, специалисты 0Patch тоже снабжают обновлениями.

Кому это нужно

Апдейты устаревшей ОС нужны в первую очередь не простым пользователям, а частному бизнесу в первую очередь. Отказ разработчика от выпуска патчей ставит компании перед выбором – либо и дальше пользоваться этой ОС, в которой с течением времени будут появляться новые уязвимости, либо потратить гигантское количество денег на обновление компьютеров и закупку лицензий Windows 11. Напомним, что эта система намного более требовательна к «железу», нежели Windows 10. К тому же производители комплектующих уже начали отключать поддержку Windows 10 – к примеру, в 2024 г. так поступила AMD – один из крупнейших производителей процессоров в мире.

Arnav Singhal / Unsplash Windows 10 уготовано еще много лет жизни

То же касается и госсектора. Далеко не всегда удается вовремя получить бюджет на приобретение новых ПК или ОС, что на руку хакерам. Предложение 0Patch позволит снизить риск взлома.

Что касается обычных потребителей, то им гораздо проще сменить ОС и отказаться от устаревшей системы. Даже если для этого потребуется обновление ПК, то это будет один или два ПК вместо целого парка, как у компаний. А за лицензию потребителям можно и вовсе не платить – существуют бесплатные ОС с открытым кодом, способные запускать Windows-программы. К тому же в России из-за санкций Microsoft процветает любовь к пиратским версиям Windows.

Лучше, чем у Microsoft

Важно отметить, что Microsoft тоже предлагает платные обновления для своих старых ОС – подобное она практикует как минимум с апреля 2014 г., когда была прекращена поддержка любимой миллионами Windows XP.

На протяжении многих лет купить апдейты от Microsoft могли только компании, но в случае с Windows 10 такая опция будет доступна и частным пользователям – физлицам. Вот только предлагаемые Microsoft условия намного хуже тех, что есть у 0Patch.

Например, патчи для Windows 10 Microsoft будет выпускать лишь в течение трех лет с момента окончания бесплатной техподдержки, то есть до октября 2028 г. Те, кто выберут обновления 0Patch, смогут работать в безопасной системе до 2030 г., то есть на два года дольше.

Разумеется, себе в убыток создатели 0Patch работать не станут – все их апдейты для Windows 10 будут платными, как, впрочем и у Microsoft. Но и здесь их условия намного лучше.

Так Microsoft потребует не меньше $61 (5330 руб. по курсу ЦБ на 2 июля 2024 г.) в год за поддержку всего лишь одной копии Windows 10, и с каждым годом эта сумма будет расти. К тому же тем, кто решит подключиться к обновлениям на второй или третий год, придется в обязательном порядке оплатить еще и предыдущие периоды.

0Patch запросит со своих клиентов 25 евро (2350 руб.) в год за апдейты для одного компьютера, то есть более чем вдвое меньше. Это расценки для малого бизнеса, а также для обычных пользователей, которые не хотят расставаться с Windows 10, но при этом желают пользоваться безопасной системой. Для крупных компаний цена другая – 35 евро или 3290 руб. в год за один ПК, но все равно это значительно дешевле расценок Microsoft.

Выгода очевидна

С момента появления Windows 11 летом 2021 г. и ее релиза в октябре того же года Microsoft идет на любые хитрости и даже подлости, чтобы перевести как можно большее число пользователей с Windows 10 на более новую систему. Но совершенно очевидно, что все ее начинания в этом плане успехом не увенчались.

Спустя три года со дня премьеры Windows 11 занимает лишь 29,71% мирового рынка Windows-компьютеров, тогда как у Windows 10 доля находится на уровне 66,1% (StatCounter, июнь 2024 г.). Среди россиян сторонников Windows 10 еще больше – 80,7% против 12,75% у Windows 11.

Это означает что желающих получать платные апдейты, в теории, может оказаться довольно много, что может обеспечить Microsoft и 0Patch существенный рост доходов. Вероятно, по этой причине Microsoft и решила открыть доступ к платным обновлениям обычным пользователям – она тоже видит, что потребители совершенно не торопятся отказываться от Windows 10.