Кривое обновление сломало Windows, повредив механизм получения апдейтов. Теперь на нее нельзя установить другие кривые обновления

Microsoft выпустила обновление для Windows 11, ломающее сам механизм получения обновлений. С одной стороны, это проблема, с другой – в последние годы Microsoft делает только кривые и опасные патчи, от которых один вред, так что теперь пользователи защищены от поделок ее программистов. Но она уже пытается все «починить».

Зло во благо

Корпорация Microsoft сообщила, что патчи KB5044284 и KB5046617 для Windows 11 выводят из строя систему обновления операционной системы. Как пишет портал Neowin, после их установки ОС больше не может получать более свежие апдейты.

Оба патча – это обновления системы безопасности ОС. Первый вышел в октябре 2024 г., второй – в ноябре 2024 г. Если они уже встроены в систему, то любые другие апдейты, как безопасности, так и функциональных возможностей, установить более не получится.

Факт наличия проблемы подтверждают и сами пользователи, уже успевшие нажаловаться в Microsoft на сломанный механизм обновления системы. Вот только это как раз тот случай, когда Microsoft, в очередной раз слома свою ОС, на самом деле починила ее и даже сделала ее лучше, потому что почти все обновления, выходившие с момента релиза Windows 11 в октябре 2021 г., что-то повреждали в системе.

Фото: Clint Patterson / Unsplash Microsoft привила пользователям ненависть к обновлениям Window s. Но можно ли считать это достижением?

Таким образом, патчи KB5044284 и KB5046617 хоть и крушат функцию обновления системы, но действительно делают ее более безопасной и стабильной. Фактически, если ничего не предпринимать, Windows 11 перестанет получать апдейты в принципе, что снижает зашкаливающую вероятность ее повреждения очередным обновлением до нуля.

Еще не все потеряно

Пользователи, еще не отключившие апдейты Windows 11 и желающие, чтобы они поступали и дальше, все же могут избежать последствий установки пакетов KB5044284 и KB5046617, даже если они уже встроены в систему. Microsoft заявила, что проблема блокировки механизма апдейтов не возникает или, по крайней мере, возникает не всегда, если перечисленные патчи были установлены через «Центр обновлений» Windows.

Но это лишь один из методов обновления системы, хотя и самый распространенный. Использование других приводит к «непринятию» ею всех новых патчей.

Также проблема касается только тех, кто уже установил масштабное обновление 24H2. Microsoft выпустила его осенью 2024 г., но уже несколько раз успела отозвать его ввиду, как и ожидалось, его «сырости». И даже «патчи к патчу» делают только хуже.

Подобные обновления Microsoft выпускает сейчас раз в год, и, как правило, они привносят в систему много действительно полезных функций. Так было, например, с 22Н2, когда в «Проводнике» появились очень долгожданные вкладки. Что до 24Н2, то оно состоит, по большей части, из разочарований – апдейт ломает массу критических компонентов системы, да еще и отключает поддержку множества старых процессоров, исключая возможность работать в Windows 11 на ПК многолетней давности.

Решения нет, держите «костыли»

К моменту выхода материала Microsoft не могла предоставить пользователям инструкцию по устранению проблем, вызываемых установкой обновлений KB5044284 и KB5046617. Как пишет Neowin, корпорация находится в поисках решения, которое подойдет подавляющему большинству пользователей.

Пока что она предлагает решить вопрос так же, как любые проблемы с Windows пользователи решали конце XX и начале XXI веков. Фактически Microsoft предлагает всем переустановить систему, используя для этого образы, в которые уже вшито декабрьское обновление безопасности, вышедшее 10 декабря 2024 г.. Также подойдут и более поздние сборки, в зависимости от того, когда была обнаружена проблема с KB5044284 и KB5046617.

Напомним, что Windows 11 – это единственная пользовательская ОС Microsoft, получающая полноценную поддержку. Для Windows 10 с марта 2023 г. выходят только патчи безопасности, а в октябре 2025 г. не станет и их – получить их можно будет лишь за большие деньги.

Другими словами, у пользователей Windows не так уж много вариантов – они или терпят, получая новые проблемы с почти каждым новым апдейтом, или отключают обновления, или переходят на другие платформы. Чаще всего они мигрируют на Linux.