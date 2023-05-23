Разделы

Импортонезависимость
|

«Росэлектроника» наладила выпуск импортозамещенных патч-кордов для военной техники

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» освоил серийное производство патч-кордов с использованием исключительно российских комплектующих. Это первые отечественные коммутационные кабели, стандартизированные по категории «приемка 5», которая предполагает их использование в наземной, морской и авиационной аппаратуре военного и двойного назначения.

Изделия предназначены для эксплуатации в составе структурированных кабельных систем на основе медной витой пары. Благодаря наличию «приемки 5» патч-корды могут применяться при изготовлении, сервисном обслуживании, модернизации изделий ВВСТ, а также для передачи данных по закрытым каналам связи между компьютерами и сетевыми устройствами.

Испытания коммутационных кабелей на соответствие требованиям «приемки 5» проводились в специализированных аттестованных лабораториях. В ходе испытаний были подтверждены надежность обмена данными через патч-корды и стабильность скорости трафика.

Производство патч-кордов запущено на входящем в «Росэлектронику» НИИ информационных технологий (НИИИТ).

Илья Маркелов, «Лаборатория Касперского»: Подход «внедрил и забыл» недопустим для SIEM
безопасность

«На рынке широко представлены коммутационные кабели с обычной гражданской приемкой, однако только НИИИТ выпускает патч-корды, стандартизированные по категории «приемка 5» с использованием исключительно российских комплектующих. Подтверждение соответствия нашей продукции требованиям пятой приемки говорит о ее повышенной надежности. Кабели имеют различные варианты исполнений, что значительно расширяет спектр их применения», – сказала генеральный директор НИИИТ Марина Дейкина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Отечественные разработчики электроники бегут из России на фоне санкций

«Аквариус» начнет серийно поставлять собственные чипы на RISC-V и использовать их в своей технике в 2026 году

Softline вдохнет новую жизнь в старый Linux для военных

Власти заинтересовало предложение о пошлинах на ввоз в Россию зарубежного телеком-оборудования

Как выбрать low-code-платформу и не просчитаться

Власти готовят разработчикам отечественной электроники льготную ипотеку

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

10 правил безопасной езды на электросамокате: изучаем ПДД

Самые автономные TWS-наушники: выбор ZOOM

Как выбрать электросамокат для города: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Космический бетон из внеземной пыли оказался в два раза прочнее обычного

Первый пошел — российская квантовая нейросеть успешно решила математические задачи

Голос динозавров был птичьим — на это намекает окаменелый голосовой аппарат
Показать еще