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Волго-Вятское Главное Управление Банка России применяет решение Smart Engines для распознавания паспорта

Волго-Вятское Главное Управление (ГУ) Банка России, расположенное в Нижнем Новгороде, внедрило технологию распознавания удостоверяющих документов Smart ID Engine. Система создана российской компанией Smart Engines. Smart ID Engine поставлена и внедрена в составе терминала контроля доступа и учета посетителей компанией «Рост-ВСП». Эта нижегородская компания также занималась разработкой терминала и его запуском в эксплуатацию. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Сотрудничество ученых Smart Engines и специалистов «Рост-ВСП» позволило посетителям Волго-Вятского ГУ Банка России самостоятельно получать пропуск в автоматических терминалах на объектах Банка России. Эти объекты расположены на удалении от главного здания и не имеют собственных бюро пропусков.

Чтобы пройти на прием в Волго-Вятское ГУ Банка России, посетителю необходимо самостоятельно приложить документ ко встроенному в терминал сканеру, и система распознавания паспорта Smart Engines автоматически считывают его данные. Далее терминал запрашивает наличие заявки на проход и в случае положительного ответа выдает посетителю карту-пропуск. Таким образом, оператору больше не нужно самостоятельно вносить реквизиты паспорта посетителя. Внедрение решения Smart ID Engine в шесть раз сокращает время, затрачиваемое на рутинный процесс ручного ввода данных, и существенно упрощает процесс оформления пропуска.

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Система Smart ID Engine – это полностью безопасное решение. Она работает автономно и не содержит внешних компонентов. Smart ID Engine поддерживает отечественные вычислительные платформы. Система включена в единый реестр российских программ (запись №9304 от 1 марта 2021 г.).

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