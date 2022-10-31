Smart Engines представила новую технологию зрительной памяти для определения типа документа

Smart Engines представила систему распознавания удостоверяющих документов Smart ID Engine 1.12.0 нового поколения. В системе внедрен уникальный алгоритм зрительной памяти, который повысил качество и скорость автоматического определения типа документа. В Smart ID Engine применяются методы компактной индексации многомерного признакового пространства локальных особенностей идентификационных документов. Они позволяют практически мгновенно определять тип документа среди более 3 тыс. возможных вариантов. Режим автоматического определения типа доступен при распознавании документов с помощью Smart ID Engine в видеопотоке в реальном времени, на фотографиях и сканах.

«Мы разработали и впервые внедрили в Smart ID Engine уникальный алгоритм зрительной памяти. Он существенно ускоряет потоковую обработку изображений на сервере и делает процесс распознавания документов на смартфоне еще более удобным и быстрым, – сказал генеральный директор Smart Engines кандидат технических наук Владимир Арлазаров. – Теперь пользователям не нужно указывать в мобильном приложении тип документа перед сканированием. Это значительно упростит процессы идентификации клиентов».

Новое поколение Smart ID Engine теперь поддерживает функциональность докеризации и поэтому намного быстрее интегрируется в инфраструктуру заказчика. Эта возможность позволяет в считанные минуты развернуть высоконагруженную систему распознавания удостоверяющих документов с помощью Docker-контейнера. Для инсталляции разработчикам Linux-приложений, включая отечественные дистрибутивы, достаточно выполнить одну команду. Smart ID Engine в Docker-контейнере интегрируется в локальную серверную инфраструктуру клиента и готова сканировать 55 паспортных разворотов в секунду на 32-ядерном HPC без применения GPU.

Smart ID Engine целиком разработана учеными Smart Engines и включена в единый реестр российских программ. Распознавание документов в Smart ID Engine – это безопасная технология. Персональные данные не передаются в сторонние сервисы на обработку или третьим лицам для ручного ввода.

Исследователи Smart Engines, внедряя собственные передовые разработки в Smart ID Engine, достигли улучшения качества распознавания символов кириллических и латинских алфавитов в среднем на 10%. Фирменная технология GreenOCR® поддерживает распознавание печатного текста на 102 языках мира.

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В Smart ID Engine добавлены 148 новых типов идентификационных документов. Общее количество поддерживаемых документов достигло 2198 типов и 3385 шаблонов из 220 стран и юрисдикций. Среди них более 50 типов являются национальными документами России и других стран ЕАЭС.

Smart ID Engine поддерживает работу в мобильных, серверных, десктопных и веб-приложениях для ОС семейства Linux, Windows, iOS, Android, ОС «Аврора» и «Эльбрус».