«Директ кредит» ускорил обработку кредитных заявок в 2 раза с помощью искусственного интеллекта

Участник рынка POS-кредитования «Директ кредит» внедрил решение для распознавания российского паспорта Smart ID Engine. Интеграция ПО вдвое сократила время обработки кредитных заявок, а ввод паспортных данных стал практически мгновенным. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

«Директ кредит» кредитным брокером, услугами которого пользуются как небольшие интернет-магазины и розничные точки продаж, так и крупные федеральные сети. Платформа дает возможность пользователю направить анкету на одобрение кредита одновременно в 12 кредитных организаций.

С помощью ИИ-технологии Smart ID Engine пользователи «Директ кредит» получили возможность автоматически вносить данные покупателей с фотографий и скан-копий документов при оформлении анкет на покупку товаров или услуг в кредит. Smart ID Engine в серверном решении на 32-ядерном HPC без применения GPU способна распознавать 55 изображений паспортов России в секунду.

Теперь каждый сотрудник магазина, подключенного к платформе «Директ кредит», может быстро оформить заявку на кредит, не заполняя вручную паспортные данные покупателя. Ему достаточно приложить скан-копию или фотографию документа к заявке, а вся необходимая информация будет автоматически внесена в соответствующие поля анкеты. Основной разворот паспорта России решение Smart ID Engine распознает менее чем за 1 секунду, в результате чего значительно сокращается время на заполнение анкеты и направление соответствующей заявки в банки.

Smart ID Engine разработала российская компания Smart Engines. Программный продукт Smart ID Engine внесен в реестр российских программ. Обработка документов клиентов с помощью Smart ID Engine проходит в соответствии с наивысшими требованиями информационной безопасности. Утечка персональных данных на этапе извлечения исключена за счет полной автономности процесса распознавания паспорта России. Изображения документов и персональные данные клиентов ни в каком виде не передаются на обработку в сторонние сервисы. Внешние операторы в процессе извлечения данных для верификации не участвуют. Распознавание в Smart ID Engine всегда выполняется локально и не требует сетевого соединения.

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В основе программного продукта Smart ID Engine лежит фирменная технология GreenOCR, которая обеспечивает высокую скорость, точность и безопасность распознавания паспортных данных на фотографиях и сканах.

«Интеграция решения Smart ID Engine повысила удобство нашего сервиса для пользователей платформы и их клиентов, в том числе за счет ускорения процедуры заведения заявки. Важный аспект выбора технологий Smart Engines для нас – это точность и скорость распознавания, и безопасная работа ПО в нашем внутреннем контуре. Сегодня значительное внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности обработки персональных данных, в том числе при оформлении кредитов. Поэтому выбор решения Smart Engines для нас очевиден. Сотрудники магазинов могут больше не думать о переносе данных из паспортов в систему и сосредоточиться на своих прямых обязанностях – консультации клиентов», – отметила Ольга Копаева, операционный директор «Директ кредит».

«Сейчас на рынке POS-кредитования наблюдается рост, поэтому крайне важно использовать ИИ-технологии, которые не создают дополнительных рисков утечки данных, – сказал генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров. – В рамках партнерства с платформой «Директ кредит» наше решение для сканирования паспортов России будет применяться в магазинах более чем 200 городов страны. Использование программных продуктов в проектах такого масштаба является подтверждением качества и востребованности наших технологий со стороны финтех-сектора».