Платформа FreshCredit использует технологию безопасного распознавания паспортов Smart ID Engine

Платформа FreshCredit внедрила систему безопасного распознавания паспортов Smart ID Engine, разработанную компанией Smart Engines. С ее помощью представители 6000 магазинов-партнеров, работающих с платформой, получили возможность автоматически вносить данные покупателей с фотографий и скан-копий документов при оформлении заявок на покупку товаров или услуг в кредит.

FreshCredit является одним из лидеров рынка POS кредитования. Платформа компании позволяет удаленно направить анкету на одобрение кредита одновременно в 10 банков. Благодаря внедрению программного продукта Smart ID Engine для распознавания паспортов каждый пользователь платформы может быстро оформить заявку, не заполняя вручную паспортные данные покупателя. Ему достаточно приложить скан-копию или фотографию документа к заявке, и вся необходимая информация будет автоматически внесена в соответствующие поля анкеты. После этого в течение всего одной минуты на платформе FreshCredit поступит решение о выдаче кредита.

В основе программного продукта Smart ID Engine лежит флагманская технология GreenOCR®, которая обеспечивает высокую скорость, точность и безопасность распознавания паспортных данных на фотографиях и сканах. Вся обработка документов выполняется на самой платформе FreshCredit без передачи целых или частичных изображений документа в сторонние сервисы или третьим лицам.

«Мы уже более 5 лет разрабатываем и внедряем технологии, упрощающие процесс оформления и выдачи потребительских кредитов. Используя систему распознавания удостоверяющих документов Smart ID Engine, мы предложили нашим пользователям удобный и быстрый способ автоматического заполнения паспортных данных в процессе заведения заявки», — говорит Глухов Алексей, руководитель отдела разработки компании FreshCredit.