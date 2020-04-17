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Подтверждена совместимость ПО для распознавания документов Smart IDReader и «Ред ОС»

ПО Софт

«Ред софт» и Smart Engines провели испытания на совместимость многоплатформенной технологии автоматического распознавания удостоверяющих документов Smart IDReader (производства Smart Engines) и отечественной операционной системы «Ред ОС» (производства «Ред софт»). Результаты тестирования подтвердили корректную работу продуктов и отражены в двустороннем сертификате.

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12 января 2019 г.), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до первого класса включительно. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

Smart IDReader — отечественная многоплатформенная технология автоматического распознавания удостоверяющих документов на сканах, фотографиях и в видеопотоке с мобильного телефона и веб-камеры. Smart IDReader обеспечивает безопасность обработки паспорта РФ и других документов, так как все вычисления в процессе распознавания выполняются автономно на мобильном телефоне, сервере или локальном компьютере без передачи персональных данных сторонним сервисам. Программа Smart IDReader зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№2326).

«Функциональность операционной системы определяется, в первую очередь, широким профилем совместимых с ней продуктов. В этом смысле "Ред ОС" уже зарекомендовала себя как универсальную среду. Однако считаем уникальным сотрудничество со Smart Engines. Подтвержденная совместимость Smart IDReader с "Ред ОС" позволяет предложить рынку решение, полностью соответствующее политике импортозамещения», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора компании «Ред софт».

«Smart Engines разрабатывает мультиплатформенные технологии распознавания, которые позволяют заказчикам выполнять требования регуляторов при обработке персональных данных в различных информационных системах. В процессе распознавания с помощью Smart IDReader данные не передаются на внешние сервера, не сохраняются, а вычисления выполняются полностью автономно и не требуют доступа в интернет. Сотрудничество с "Ред софт" позволяет предложить клиентам безопасное решение для обработки персональных данных в том случае, если использование распространенных операционных платформ зарубежных производителей невозможно по техническим параметрам или из-за каких-то других ограничений», – сказал генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.

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