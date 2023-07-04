Сеть “Да!” с помощью ИИ увеличила скорость найма работников

Cеть супермаркетов “Да!” (принадлежит компании ООО «Фреш маркет») внедрила ИИ-технологию Smart ID Engine для автоматизации процесса приема на работу новых сотрудников в системе «1С». Smart ID Engine разработана компанией Smart Engines и включена в единый реестр российских программ. Автоматическое распознавание данных паспорта Росии, СНИЛС и ИНН выполняется менее чем за три секунды, что ускорило оформление комплекта документов каждого кандидата на работу в сети «Да!». Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Ретейлер «Да!» установил модуль распознавания Smart ID Engine, который мгновенно извлекает данные из удостоверяющих документов кандидатов и переносит их в систему кадрового учета на базе «1С». Благодаря высокой точности алгоритмов извлечения данных Smart ID Engine на изображениях удалось сократить время обработки комплекта документов. Работы по внедрению ПО распознавания в систему «1С» были выполнили без привлечения сотрудников Smart Engines.

Обработка кадровых документов с помощью Smart ID Engine проходит в соответствии с требованиями информационной безопасности. Утечка персональных данных исключена за счет полной автономности распознавания паспорта России и других документов. Изображения документов и персональные данные кандидатов ни в каком виде не передаются на обработку в сторонние сервисы. Внешние операторы в процессе извлечения данных для верификации не участвуют. Распознавание в Smart ID Engine всегда выполняется локально и не требует сетевого соединения.

Smart ID Engine обеспечивает распознавание основного разворота паспорта России на изображении за 0,15 секунды даже на мобильном телефоне. В серверных решениях, без использования для вычислений GPU, система распознает 55 изображений разворотов паспортов за одну секунду. В основе Smart ID Engine лежит фирменная технология оптического распознавания символов GreenOCR, созданная учеными Smart Engines.

Помимо паспорта России, СНИЛС и ИНН Smart ID Engine распознает и другие документы соискателя – трудовую книжку, водительские права, диплом об образовании, свидетельство о рождении и свидетельство о заключении брака. Всего программа поддерживает распознавание более 2400 типов удостоверяющих документов 220 стран и юрисдикций на 102 языках, в том числе документы стран ЕАЭС.

«Партнерство с ретейлером “Да!” особенно важно для нашей компании, потому что мы увидели значительное ускорение кадрового документооборота. Высокое качество распознавания Smart ID Engine дает возможность оптимизировать процесс найма сотрудников. Отдельно хочется отметить команду внедрения, которая показала высокий профессионализм при внедрении нашего продукта в “1С”», - сказал генеральный директор Smart Engines кандидат технических наук Владимир Арлазаров.

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Внедрив систему Smart ID Engine, ретейлер «Да! демонстрирует приверженность к безопасной обработке персональных данных сотрудников, отмечает Владимир Арлазаров. «Это хороший пример для всего рынка розничной торговли на фоне беспрецедентных по объему утечек персональных данных россиян, случившихся в последние месяцы. Лучший способ снизить риск утечки и риск попадания данных в руки мошенников - не привлекать к процессу внешних операторов верификации и не передавать данные из своих систем на обработку в сторонние сервисы», - подчеркнул ученый.

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ООО «Торговая сеть "Супермаркет ДА"» управляет 165 супермаркетами «Да!» по всей России. В магазинах компании работает более 3000 сотрудников.

Компания Smart Engines основана в 2016 г. В линейку программных продуктов Smart Engines входят системы Smart ID Engine (распознавание паспорта и других удостоверяющих документов), Smart Code Engine (распознавание банковских карт, номера банковской карты, номера телефона продавца, QR-кодов и других баркодов), Smart Document Engine (распознавание типовых документов и форм). Smart Engines также разработала программный продукт для создания томографических реконструкций Smart Tomo Engine. Все программы Smart Engines полностью созданы в России и внесены в реестр российских программ.