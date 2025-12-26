Smart Engines представила Smart ID Engine 2.8 с поддержкой документов нового стандарта ICAO/ISO

Российская компания Smart Engines объявила о технологической готовности к переходу мирового паспортного пространства на новую редакцию стандарта ICAO/ISO для машиносчитываемой зоны паспортно-визовых документов нового поколения. Обновленная версия Smart ID Engine 2.8 одинаково уверенно распознает документы, оформленные как по действующим требованиям ICAO Doc 9303, так и по новым правилам, которые находятся в финальной стадии принятия международным сообществом. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Рабочие группы ICAO завершают подготовку новой версии стандарта Doc 9303 (версия 8). Предстоящее обновление станет одним из крупнейших за последние годы и предусматривает переход на расширенную систему кодов документа (PP, PD, PS, PT и другие буквенные обозначения), которая должна устранить неоднозначность прежнего формата и обеспечить быструю классификацию обычных, дипломатических, служебных, временных и экстренных паспортов.

«Smart Engines заранее адаптировала свои алгоритмы под будущие изменения стандарта ICAO, чтобы наши клиенты могли бесшовно работать с любыми документами старого и нового поколения. Вопрос совместимости критичен: государствам понадобится время, чтобы перейти на новую редакцию стандарта, и какое-то время на рынке будут одновременно существовать паспорта разных форматов. Наша задача – обеспечить точность распознавания в любых условиях, независимо от страны, года выпуска и способа оформления», – сказал Владимир Арлазаров, генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук.

Также в Smart ID Engine 2.8 была улучшена локализация полей на основных страницах паспорта и повышено качество распознавания ФИО, номера и серии, рукописных данных, подписей и штампов, в том числе штампа о снятии с регистрационного учета. Система стала надежнее классифицировать документы, а процесс распознавания стал прозрачнее – теперь по каждому распознанному символу возвращается восемь дополнительных наиболее вероятных вариантов с оценкой уверенности по каждому из них. При этом вес конфигурационного бандла был уменьшен на 25%, а в браузерной сборке с использованием модуля WebAssembly Smart ID Engine стал на 2 МБ легче. Настройка и инициализация библиотеки в приложении или на сервере стала быстрее до 30%.

Особое внимание в обновлении было уделено повышению качества антифрод-проверок – система научилась проверять строку «личный код», присутствующую в паспортах России, выпущенных до 2021 г., а также ряд других элементов. Алгоритмы стали точнее определять манипуляции, при которых реквизиты документов на изображении намеренно перекрыты посторонними объектами – пальцами, бумагой или бликами. Помимо оптического спектра, качество обнаружения фальсификаций было увеличено и в инфракрасном свете – в этом диапазоне система выявляет надрывы бланка паспорта. Для сценариев удаленного клиентского обслуживания были добавлены дополнительные проверки, детектирующие признаки вмешательства с применением ИИ-технологий.

В новой версии была увеличена точность небиометрической сверки лиц, а также сверки фото держателя документа с изображением, хранящимся на NFC-чипе. Система научилась распознавать новые шаблоны паспортов Канады, Эфиопии, Грузии и Греции, ID-карты Испании и Чили, а также визы Китая, Латвии, Сербии, Австрии, Норвегии и Швеции. Также добавлена поддержка удостоверений военнослужащих ВС России.

Программный продукт Smart ID Engine включен в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России и относится к классу ИИ. Решение доступно для интеграции в серверные, десктопные, мобильные и веб-приложения, а также совместимо со всеми актуальными ОС, включая отечественные дистрибутивы «Ред ОС», РОСА, Linux, ОС «Аврора» и ОС «Эльбрус».