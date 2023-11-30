Новая версия Smart ID Engine распознает паспорт России и еще 2,5 тыс. типов удостоверяющих документов

Российская компания Smart Engines представила новую версию системы распознавания удостоверяющих документов Smart ID Engine 2.2. В ней на 10% улучшено качество распознавания паспорта России и расширен перечень поддерживаемых документов — теперь их стало больше 2,5 тысяч, а также на 15% улучшено распознавание корейской письменности. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

В обновлении — за счет применения нового поколения нейросетей — повышена точность распознавания всех полей главного разворота паспорта России — цифровых вроде номера паспорта, даты выдачи, кода подразделения и текстовых — фио, «кем выдан», «место рождения» для печатного и рукописного заполнения.

В этом релизе пользователям стала доступна ранее представленная технология распознавания штампа с рукописной пропиской. Страницу с регистрацией ИИ обнаруживает и распознает за 0,4 секунды. Данные о месте регистрации требуются при оформлении финансовых продуктов в банках или получении сим-карт у операторов сотовой связи.

В Smart ID Engine 2.2 добавлено 19 новых типов документов, удостоверяющих личность, которые ранее не поддерживались или которые претерпели изменения. Речь идет, например, о документах стран Европы (ID-карта Греции, Ирландии и Швеции, виды на жительство Венгрии и Швейцарии), Северной Америки (водительские права ряда штатов США — Айдахо, Юты и Вирджинии, ID-карта канадского штата Альберта), Китая, Турции и др. В общей сложности Smart ID Engine позволяет распознавать 2,567 тыс. типов ID-документов 230 стран мира и юрисдикций, а общее количество шаблонов выросло до 4,047 тыс.

В Smart ID Engine 2.2 на 15% улучшено распознавание корейского языка. В настоящее время OCR поддерживает 103 языка.

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Программный продукт Smart ID Engine является полностью российской разработкой и входит в реестр российского ПО. Технологиям Smart Engines доверяют десять из 13 системно образующих кредитных организаций — Газпромбанк, ВТБ, Альфа-Банк, МКБ, «Открытие», Росбанк, Тинькофф, Промсвязьбанк, Райффайзен Банк, Совкомбанк. Системы анализа и распознавания документов Smart Engines для идентификации клиентов и ввода данных применяют МТС, «Билайн», «Мегафон», «РЕСО-гарантия», «Альфастрахование». ПО Smart Engines используются при продаже билетов в кассах РЖД, на автоматическом паспортном контроле в Шереметьево, в удостоверяющем центре «СКБ Контур», при регистрации самозанятых в приложении ФНС «Мой налог».