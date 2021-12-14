Cashbot внедрил технологию безопасного распознавания удостоверений личности Smart ID Engine

Ввод данных клиентов чешского финтех-сервиса Cashbot осуществляется с помощью безопасной технологии распознавания удостоверяющих документов Smart ID Engine, разработанной российской компанией Smart Engines. На ее базе реализовано техническое решение, позволяющее быстро извлекать паспортные данные клиентов из фотографий и сканов для оформления заявки на услугу в Cashbot, финтех-сервиса чешской компании Red Stone Now.

Благодаря внедрению решения на базе технологии Smart ID Engine необходимые для оформления финансовых услуг данные чешских ID-карт не нужно вводить вручную. Теперь можно прикрепить скан или фотографию документа с мобильного устройства или компьютера, а система мгновенно извлечет нужную информацию и автоматически внесет ее в соответствующие поля заявки.

Smart ID Engine обеспечивает высокую скорость и точность распознавания документов, удостоверяющих личность, что не только ускоряет процедуру оформления услуг, но и снижает вероятность ошибки при ручном вводе. При этом, вся обработка выполняется внутри рабочего контура решения без передачи изображений или их частей в сторонние сервисы или третьим лицам. Это делает ввод персональных и чувствительных данных безопасным для всех участников процесса.

«Технология способна значительно ускорить процесс дистанционного обслуживания как в сфере B2C, так и B2B. Распознавание документов на современных процессорах занимает менее секунды. Клиентам больше не требуется вручную заполнять данные ID карты вручную, достаточно лишь предоставить ее фотографию», – сказал Марек Гейдусек, директор Red Stone Now.