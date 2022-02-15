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Интеграция Бизнес-приложения
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«Идалика» внедрила технологию Smart ID Engine в свое мобильное приложение

«Идалика», оказывающая клининговые услуги для объектов транспорта и недвижимости, внедрила технологию Smart Engines для безопасного распознавания документов, удостоверяющих личность, в свое мобильное приложение Smart 24. Модуль распознавания Smart ID Engine используется для автоматического ввода данных из документов при приеме на работу новых сотрудников.

«Идалика» обслуживает помещения транспортной инфраструктуры, административные здания, торговые центры и другие объекты. Клиентам предоставляются клининговые услуги, а также услуги по техническому обслуживанию оборудования и транспорта. На сегодняшний день в компании трудоустроено более 1,7 тыс. человек.

Для трудоустройства новому сотруднику нужно зарегистрироваться в приложении Smart 24 и заполнить анкету. Ввод данных из документов, удостоверяющих личность, стал значительно быстрее и проще за счет внедрения технологии распознавания Smart Engines. Теперь для этого достаточно открыть мобильное приложение и показать паспорт камере телефона — система автоматически считает данные и внесет их в заполняемую форму. В приложении Smart 24 поддерживается распознавание удостоверений личности РФ и стран СНГ.

Основанные на современных разработках в области искусственного интеллекта алгоритмы Smart Engines за несколько мгновений распознают паспорта и другие удостоверения в видеопотоке в режиме реального времени. Пользователям не нужно обладать специальными навыками, прицеливаться и подбирать подходящее для распознавания положение или освещение. Все вычисления выполняются внутри мобильного приложения без передачи изображений в сторонние сервисы и третьим лицам. Это делает процесс ввода персональных данных безопасным как для работника, так и для компании «Идалика».

«Уделяя большое внимание улучшению условий труда, мы предложили новым сотрудникам быстрый и удобный способ трудоустройства. Благодаря внедрению безопасной технологии распознавания компании Smart Engines мы значительно ускорили процесс подачи и обработки всех необходимых документов. Для нас важно, что Smart ID Engine позволяет соблюдать все требования безопасности при приеме на работу и обеспечивает высокое качество распознавания даже на бюджетных смартфонах», — сказала генеральный директор компании «Идалика» Анна Чулимова.

Интеграция технологии Smart ID Engine в мобильное приложение Smart 24 выполнена компанией Progress Engine, которая специализируется на создании высоконагруженных сервисов, мобильных и веб-приложений.

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