Smart IDReader интегрирован в платформу проверки возраста покупателя VerifyMyAge

Технология распознавания документов Smart IDReader российского разработчика искусственного интеллекта Smart Engines интегрирована в британскую многопрофильную платформу оказания услуг по верификации возраста пользователя в электронной торговле VerifyMyAge. Платформа VerifyMyAge является официальным партнером крупнейшей международной торговой площадки eBay, где продают товары как официальные продавцы, так и частные лица. Разработка на основе компьютерного зрения позволит сделать процесс верификации возраста быстрым, удобным и безопасным как для продавца, так и для покупателя.

Во многих странах ритейлеры несут ответственность за продажу товаров с ограничением по возрасту покупателям, не достигшим совершеннолетнего возраста. Такое требование распространяется не только на продажи в стационарных торговых точках, но и при реализации товаров через интернет-магазины с использованием курьерской доставки или через пункты выдачи, и при онлайн-продаже на сетевых торговых площадках. Возрастные ограничения касаются продажи алкогольной и табачной продукции, печатной, видео- и иной продукции для взрослых. В случаях заказа таких товаров, продавцу необходимо удостовериться в том, что покупатель совершеннолетний, в то время как покупателю необходимо подтвердить свой возраст. Аналогичным образом подтверждение возраста требуется и на ряде площадок онлайн-игр.

Сервис VerifyMyAge предоставляет услугу для продавцов, торгующим через интернет товарами, на которые распространяются ограничения минимального возраста покупателя, организациям, реализующим свои товары на площадках интернет-торговли. Сервис проверки возраста интегрируется в мобильное приложение продавца, при помощи которого совершается покупка, а также может использоваться в мобильных приложениях торговых площадок. В настоящее время проверка возраста доступна клиентам, продающим свои товары на платформах eBay, Shopify.

Для того, чтобы пройти верификацию возраста при помощи технологии распознавания Smart IDReader, покупателю необходимо сфотографировать паспорт, ID-карту или водительское удостоверение в мобильном приложении, и система автоматически распознает дату рождения, что позволит установить возраст пользователя, а также проверит документ на наличие признаков подделки. При этом приложение не передает изображения документов на сторонние сервисы и не хранит пользовательские данные. Весь процесс подтверждения возраста занимает несколько секунд.

Сервис проверки возраста с использованием Smart IDReader сегодня доступен в Великобритании, Канаде, США, Германии, Швеции и ЮАР.

«VerifyMyAge позволяет покупателю подтвердить свой возраст несколькими способами, из которых проверка при помощи Smart IDReader наиболее быстрая, точная и наименее ресурсозатратная. В отличие от других предлагаемых способов проверки, подтверждение возраста по документу позволяет подтвердить возраст для всех возрастных категорий (18+, 21+, 25+) и является универсальным. Автоматизация процесса подтверждения возраста повышает лояльность продавца и конверсию, так как не отвлекает покупателя от процесса заказа», — сказал генеральный директор Smart Engines к.т.н. Владимир Арлазаров.

«Наша миссия состоит в том, чтобы 100% подлинных конечных покупателей безошибочно и надежно могли провести аутентификацию своей личности. В нашу команду входят люди, непосредственно занимающиеся электронной коммерцией, и поэтому мы как никто другой на этом рынке понимаем, каким потенциальным ущербом может грозить отсутствие подтверждение возраста покупателя для продавца», — отметил Райан Шоу, генеральный директор VerifyMyAge.