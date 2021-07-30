Севергазбанк ускорил распознавание документов клиентов благодаря технологиям Smart Engines

Севергазбанк начал использование цифровых технологий компании Smart Engines для распознавания документов. Специальное программное обеспечение позволит банку сделать более быстрым и удобным процесс обслуживания, а также обработку заявок клиентов на открытие счетов, кредитных продуктов.

Программный комплекс на базе технологий Smart Engines обеспечивает распознавание данных паспорта РФ, водительских прав, ID карт, заграничных паспортов, виз, свидетельств, СТС, ПТС и других документов. Внедренное решение работает в информационном контуре СевергазбанкА и ни в каком виде не передает изображения с данными клиентов на обработку в сторонние сервисы и третьим лицам.

«Сотрудничество банка с компанией Smart Engines позитивно скажется на качестве обслуживания наших клиентов. Внедрение данных ИТ-решений органично вписывается в технологическую политику банка, предусматривающую использование новейших цифровых технологий и автоматизацию различных бизнес-процессов на благо наших клиентов и партнеров», — заявил заместитель председателя правления, глава департамента розничного бизнеса и регионального развития Севергазбанка Сергей Тишко.

«Сегодня обеспечение безопасности обработки персональных данных можно назвать не только необходимым требованием к ИТ системе банка, но и одним из определяющих факторов выбора клиентом банковской организации. Мы рады, что наши программные продукты помогают коллективу СевергазбанкА повышать качество и доступность обслуживания для клиентов, предлагая решения в соответствии с требованиями российского законодательства», — сказал генеральный директор Smart Engines, кандидат технических наук Владимир Арлазаров.