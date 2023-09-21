МТС предложит бизнесу технологии распознавания документов Smart Engines

МТС предложит клиентам технологии для распознавания документов. Разработчиком решений является научно-исследовательская компания Smart Engines.

Клиентам МТС станут доступны все ключевые решения продуктовой линейки Smart Engines. Среди них Smart ID Engine для распознавания паспорта РФ и других удостоверяющих документов, а также проверки их подлинности, Smart Code Engine для сканирования QR-кодов, банковских карт и номеров телефона, Smart Document Engine для извлечения данных из корпоративных документов и форм. Системы справляются с задачей распознавания на фотографиях, сканах и видеопотоке и поставляются в виде SDK для смартфонов, десктопов и серверов.

На базе технологий Smart Engines, протестированных в рамках экосистемы, МТС запустила собственный сервис удаленной идентификации физических лиц для крупного бизнеса ID Scan RIM. С его помощью клиенты компании получили возможность быстрее проверять информацию о физических лицах и защищать себя от мошеннических действий недобросовестных пользователей.

«МТС использует в своих сервисах программные продукты для распознавания документов от SmartEngines последние пять лет. У компании одни из лучших показателей распознавания документов, соответственно меньше ложных срабатываний и ошибок, кроме того, они помогают обеспечивать безопасность данных: распознавание выполняется исключительно в контуре группы, и изображения документов не передаются на обработку на сторонние ресурсы. Smart Engines – надежный партнер, с которым мы и дальше планируем продолжать сотрудничество», – отметил Сергей Яковлев, руководитель центра идентификации и цифровых продуктов МТС.

«Сотрудничество с экспертами такого крупного провайдера как облачная экосистема МТС является важным стратегическим шагом, который позволит выйти на новые рынки. Мы рады, что наши продукты пользуются большим спросом у компаний, где требуются быстрый ввод и безопасная автоматическая обработка персональных данных. Причем вопрос сохранности данных становится в последнее время ключевым при принятии бизнесом решений о выборе поставщика ПО», – сказал генеральный директор Smart Engines к.т.н. Владимир Арлазаров.

Партнерство МТС и Smart Engines развивается с 2019 г., когда МТС начала использовать систему распознавания в собственной розничной сети и «МТС банке», чтобы увеличить эффективность работы с документами, а следовательно, улучшить клиентский опыт и оптимизировать взаимодействие с пользователями в цифровом канале.