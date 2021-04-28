Caribbean Airlines использует технологии распознавания паспортов Smart Engines

Авиакомпания Caribbean Airlines повышает качество обслуживания клиентов за счет внедрения в мобильное приложение технологий распознавания паспортов Smart ID Engine. Этот программный продукт разработан компанией Smart Engines и позволяет автоматически вносить данные пассажиров в специальную форму при покупке билетов и регистрации на рейс. Caribbean Airlines mobile App разработано компанией 2e Systems, специализирующейся на создании мобильных приложений и веб-решений для авиакомпаний.

Caribbean Airlines уделяет большое внимание совершенствованию сервиса обслуживания клиентов и предлагает своим пассажирам бесконтактную регистрацию, а также возможность дистанционно купить билет на рейс. Внедренный в мобильное приложение модуль автоматического распознавания паспортов Smart ID Engine обеспечивает пассажирам Caribbean Airlines удобную организацию всего путешествия, начиная с момента покупки билета.

Пользователю приложения Caribbean Airlines достаточно навести камеру телефона на паспорт, и Smart ID Engine быстро извлечет данные документа необходимые для оформления билета или регистрации пассажира. В процессе работы алгоритмы ИИ, разработанные специалистами Smart Engines, обеспечивают безопасность обработки персональных данных, выполняя все вычисления на телефоне пользователя.

«Процесс регистрации на рейс всегда подразумевает ввод данных документа, удостоверяющего личность. Используя технологии компании Smart Engines, пассажиры Caribbean Airlines получают новый пользовательский опыт автозаполнения паспортных данных в мобильном приложении. Распознавание паспортов доступно в условиях как недостаточной, так и избыточной освещенности, а также когда вы идете или едете в транспорте», — комментирует главный архитектор 2e Systems Эндрю Херст.

«Мы рады сообщить о сотрудничестве компании Smart Engines с Caribbean Airlines и 2e Systems. Я уверен, что решение Smart ID Engine для распознавания удостоверяющих личность документов позволит улучшить сервис обслуживания пассажиров Caribbean Airlines», — отмечает к.т.н. генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.

«Авиакомпания Caribbean Airlines высоко оценивает инновационные решения и использование технологий для улучшения пользовательского опыта пассажиров. В связи с этим мы рады сотрудничать с 2e Systems и Smart Engines», — сообщает директор по информационным технологиям Caribbean Airlines Джереми Мохаммед.