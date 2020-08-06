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В «Яндекс.Почту» встроили распознавание текста на фото

Интернет Веб-сервисы Интернет-ПО Техника
, Текст: Эльяс Касми

В «Яндекс.почте» появилась функция распознавания текста на изображениях, что позволяет больше не использовать для этого дополнительные программы. Нововведение доступно пока только в приложении на Android и поддерживает, по меньшей мере, русский и английский языки.

Умная почта «Яндекса»

Компания «Яндекс», как сообщили CNews ее представители, интегрировала в свой почтовый сервис функцию распознавания текста на изображениях, в том числе и на фотографиях. За счет нее при получении, к примеру, фотографий страниц распечатанного документа вместо его электронной копии адресату не придется перепечатывать текст вручную или использовать специальное ПО для распознавания. Сам «Яндекс» сообщает, что новая функция позволяет, например, сфотографировать договор, сразу его поправить и переслать коллеге. Или отправить ребенку параграф из учебника, чтобы было проще писать доклад.

«Яндекс.почта» распознает текст с помощью технологии компьютерного зрения, которая также используются в голосовом помощнике «Алиса», помогая ему понимать, что изображено на фотографии, «Кинопоиске» для определения актера в кадре, «Переводчике» для перевода текста с фотографии и т. д. Как сообщили CNews представители компании, разработку технологии вели специалисты «Яндекса».

Как это работает

Задача по распознаванию текста на изображении при помощи алгоритмов «Яндекс.почты» лежит не на получателе, а на отправителе. Для этого ему нужно при прикреплении фотографии к письму нажать на пиктограмму скрепки в письме. В появившемся меню необходимо выбрать режим «Текст» и затем отметить файл с нужным изображением.

ya602.jpg

Алгоритмы распознавания текста в действии

По заверениям представителей компании, используемая в «Яндекс.почте» технология компьютерного зрения сможет распознать текст даже на перевернутом изображении или на фотографии низкого качества. Редакция CNews убедилась в этом.

«Яндекс.почта» может распознавать текст на изображениях в большинстве популярных форматов, для работы с которыми не требуется специализированный графический редактор. В список поддерживаемых форматов входят и двое наиболее часто используемых в интернете – JPG и PNG.

Итогом работы алгоритмов станет печатный текст. «Почта» автоматически вставит его в тело письма. Как сообщили CNews представители «Яндекса», компьютерное зрение умеет распознавать 47 языков – 37 кириллико-латинских, а также китайский, японский, корейский, арабский, иврит, греческий, вьетнамский, армянский и грузинский. Редакция CNews удостоверилась, что нововведение поддерживает, по меньшей мере, русский и английский языки.

Встроенный фоторедактор

В дополнение к функции распознавания текста на изображении разработчики внедрили в «Яндекс.почту» новый режим «Скан». Он используется для повышения качества прикрепленных к письму изображений.

ya603.jpg

Результат распознавания текста на английском языке с перевернутой на 90 градусов фотографии

Для примера, режим «Скан» пригодится при обработке фотографии, предназначенной для паспорта. Если оригинальный снимок получился низкого качества, к примеру, слишком темным или размытым, а сфотографироваться повторно не представляется возможным, «Скан» может исправить выявленные недочеты.

Новшества не для всех

По состоянию на 6 августа 2020 г. испытать возможности распознавания текста могли лишь владельцы смартфонов под управлением ОС Android. Нововведение интегрировано в фирменное мобильное приложение «Яндекс.почта», которое можно установить из магазина Google Play.

Точные сроки интеграции технологии распознавания текста в веб-версию «Почты» и в приложение для iPhone и iPad представители «Яндекса» на запрос CNews не назвали.

Что еще умеет «Яндекс.почта»

В конце июля 2020 г. CNews писал о появлении в «Яндекс.почте» так называемой «карточке контакта». С ее помощью можно связаться с нужным человеком, написать ему письмо, отравив сообщение в мессенджере или просто позвонив. Также карточка контакта позволяет назначать встречу или смотреть переписку, в которой участвовал этот человек.

Чтобы перейти к карточке того или иного пользователя, нужно кликнуть по его аватарке. Карточка поможет не только начать общение, но и вспомнить, чем оно закончилось. В ней отображается последняя реплика человека в мессенджере, а также дата и тема ближайшей встречи. А если кликнуть на кнопку «Письма», можно увидеть всю переписку, в которой участвовал пользователь.

Как и в случае с распознаванием текста, карточка контакта была внедрена в первую очередь в Android-приложение «Яндекс.почты».



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