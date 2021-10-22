Smart Engines выпустила новую версию ИИ технологии распознавания банковских карт

Smart Engines представила новую версию системы распознавания банковских карт. В ней исследователям компании удалось повысить точность и скорость распознавания всех видов банковских карт. В новой версии сканера банковских карт для мобильных приложений скорость распознавания с помощью алгоритмов ИИ Smart Engines на современных смартфонах достигает 28 кадров в секунду. Для карт с произвольным расположением данных, которые становятся все более распространенными, скорость была увеличена в 2 раза.

На современных смартфонах время распознавания банковских карт достигает 0,035 секунд на кадр. В мобильных приложениях технология распознавания выполняет роль сканера, позволяя пользователю удобно и безопасно вводить данные при совершении платежей и других операций.



Созданная в компании Smart Engines технология Smart Code Engine быстро и точно извлекает данные банковских карт на изображениях и в видеопотоке в режиме реального времени. Решение обеспечивает автоматическое сканирование банковских карт любого типа: эмбоссированных, с нанесением данных гравировкой и плоской печатью, в альбомной и портретной ориентациях, а также карт с данными на оборотной стороне. Поддерживается распознавание карт платежных систем VISA, MasterCard, Maestro, American Express, JCB, UnionPay, Diners Club, Discover, RuPay, Elo, Verve, Vpay, Girocard, PagoBancomat, Mydebit, Troy, BC Card, Interac, Carte Bancaire, Dankort и МИР.

С помощью сканера на базе технологий Smart Engines банки, платежные сервисы, финтех проекты и другие компании могут предложить своим клиентам возможность автозаполнения номера, срока действия и имени владельца карты. Распознавание происходит почти мгновенно и не требует специального «прицеливания». При этом пользователь может показывать карту камере своего устройства под любым углом и в кадре может находится лишь часть карты. Система распознает данные карт при различном освещении, для любых фоновых изображений карт и для старых (затертых) карт. Точность сканирования номера банковской карты достигает 99.68%.

Применение ИИ технологии GreenOCR®, разработанной учеными компании Smart Engines, позволяет распознавать данные банковских карт даже на бюджетных смартфонах, а также других устройствах с ограниченной вычислительной мощностью и оснащенных камерой с низким разрешением. Размер встраиваемого пакета для приложений Android и iOS может составлять всего до 4,5 МБ. Все вычисления в процессе распознавания выполняются автономно на устройстве, изображения банковских карт не передаются в сторонние сервисы. Технологии Smart Engines обеспечивают выполнение требований 152-ФЗ, GDPR, CCPA, PCI DSS.

В настоящее время сканер банковских карт на базе технологий Smart Engines в своих мобильных приложениях уже используют оператор связи МТС, Тинькофф Банк и другие компании экосистемы Тинькофф, Газпромбанк, МКБ, МТС Банк, Почта Банк, Росбанк, СКБ-банк, Хоум Кредит Банк, Альфа-Банк Казахстан и НСПК «МИР».