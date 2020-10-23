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Альфа-Банк Казахстан использует технологии распознавания Smart Engines в мобильном банке

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

Альфа-Банк Казахстан внедрил в мобильное приложение технологию распознавания паспортов, удостоверений личности (ID карт) Республики Казахстан и всех видов банковских карт. Поставщиком программного обеспечения стала российская научно-исследовательская компания Smart Engines.

Для пополнения счета, совершения платежей и денежных переводов в мобильном банке стала доступна функция сканирования всех видов банковских карт, включая эмбоссированные и неэмбоссированные карты, а также карт с вертикальной ориентацией и с данными на обратной стороне.

Технологии Smart Engines базируются на передовых научных достижениях в области искусственного интеллекта и обеспечивают скорость, точность, безопасность и легкость в использовании. Система распознавания работает в любых условиях — при плохом и избыточном освещении, на ходу, при поездке в метро или в такси. Распознавание выполняется за доли секунды, и является безопасным с точки зрения обработки персональных и чувствительных данных, так как все вычисления выполняются на мобильном телефоне без передачи изображений на обработку во внешние сервисы.

«Международное деловое издание Asiamoney признало наш банк лучшим цифровым банком в Казахстане. Мы намерены сохранять это лидерство и поэтому постоянно развиваем наше приложение передовыми IT технологиями. Внедрение решений, разработанных компанией Smart Engines, направлено на повышение удобства дистанционного обслуживания наших клиентов, так как распознавание документов и банковских карт происходит практически мгновенно», — сказал Product Owner команды переводов Альфа-Банка в Казахстане Александр Уздяев.

«Мы рады, что передовой банк Республики Казахстан выбрал наше решение для распознавания банковских карт и документов, удостоверяющих личность. Сегодня особенно важно дать пользователям удобные инструменты взаимодействия с банком без посещения офиса, и наши технологии позволяют реализовать такие механизмы в мобильном и интернет банках», — отметил генеральный директор Smart Engines к.т.н. Владимир Арлазаров.

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