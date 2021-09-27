Разделы

Ритейл Розница
|

«Магнит» протестирует распознавание товаров на полке

«Магнит» запустил пилотный проект в 20 магазинах у дома. Система на основе нейросетей контролирует соответствие выкладки продукции на стеллажах заявленному плану-схеме (планограмме). Точность проверки доходит до 98%.

По предварительным оценкам розничной сети, система может улучшить доступность товаров для покупателей до 5% в зависимости от категорий продукции и увеличить продажи. В случае успешного пилотирования технологию могут тиражировать на более чем 20 тыс. магазинов компании.

Администраторы торговых точек в мобильном приложении в смартфоне фотографируют полки и через несколько секунд получают отчет о корректности выполнения планограмм. В дальнейшем такая функциональность станет доступна в терминалах сбора данных. Система анализирует наличие необходимых товаров и их остаток на складе магазина, последовательность выкладки, расположение позиций на первой линии и другие показатели. Если все они соответствуют выкладке, то задача снимается, если нет, то будут даны подсказки и задача вернется в работу. При этом ошибки указываются в виде понятной графической схемы.

Раньше сотрудники самостоятельно сравнивали схемы с произведенной выкладкой, на что уходило большое количество времени, а точность была недостаточно высокой. Самообучающаяся система позволяет выявлять соответствие выкладки даже в сложных пространствах, исключить человеческий фактор, существенно повысить уровень контроля, сократить время проверки и избежать «виртуальных» стоков.

Руслан Исмаилов, заместитель генерального директора, директор по управлению розничной сетью «Магнит», сказал: «Мы работаем с комплексом проектов для повышения доступности товаров на полке и применяем их в зависимости от формата магазина, трафика, сезонности и других параметров. Мы смотрим на технологию фотораспознавания как на один из оптимальных инструментов для того, чтобы разгрузить персонал и при этом не снизить, а существенно повысить качество выкладки. Тестирование продлится три месяца, за это время оценим эффективность его работы и влияние на бизнес-показатели. Также на одном из этапов планируется применить распознавание для контроля корректности ценников».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Легендарный производитель компьютерных аксессуаров сломя голову бежит из России

В Wildberries появилась комиссия на платежи через Visa и MasterCard

«Эрмитаж» станет продавать цифровые копии картин на криптобирже

Xiaomi показала сумасшедший рост и выбила Apple со второго места в мире по продажам смартфонов

МТС, «Билайн», Tele 2 избавляются от салонов связи

Российский рынок онлайн-торговли подвел итоги 2020 года

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор Lenovo Fold X1: ноутбук со складным экраном за 330 000 рублей

Обзор Lenovo V14 GEN2: оптимальный ноутбук для бизнеса на платформе AMD

Обзор Infinix HOT 10S NFC: интересный смартфон до 15 000 рублей

Показать еще

Наука

Нейросети вычислили, какие полезные гены мы унаследовали от неандертальцев

Интерфейс мозг-компьютер на нейрозернах — шаг к недостижимым ранее знаниям

Планеты-гикеаны: новые миры пригодны для внеземной жизни
Показать еще
GIS DAYS 2021 GIS DAYS 2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture