Российская Oz Forensics стала второй в мире по точности технологии распознавания лиц

Oz Forensics, разработчик систем удаленной биометрической идентификации и резидент кластера информационных технологий фонда «Сколково», заняла в независимом тесте LFW второе место в мире по точности технологии распознавания лиц.

Команда Oz Forensics исследовала, как параметр масштабирования (радиус сферы) функции потерь влияет на результаты итеративного обучения системы верификации лиц. Одним из самых известных общедоступных тестов в данной области является проверка точности модели на датасете LFW (Labeled Faces in the Wild) для проверки лица.

Данный тест, созданный в университете Massachusetts Amherst, включает изображения с заведомо плохим качеством: с различным освещением, не анфас, частично перекрытые, с сильной разницей в возрасте и т.д. Полное название теста – Unrestricted, Labeled Outside Data. Помимо стандартных процедур для обучения систем компьютерного зрения, важным процессом является точное детектирование лиц и последующее правильное выравнивание.

Среди всех тестируемых решений, в том числе и коммерческих, технология Oz Biometry от Oz Forensics показала второй результат мире c точностью 99,87%.

Артем Герасимов, генеральный директор Oz Forensics, сказал: «В разработке и совершенствовании технологии мы используем разные инструменты. Удачная комбинация всех последних наработок позволяет показывать высокие результаты точности в мировых независимых тестах. Данный показатель говорит о признании нашей биометрической технологии Oz Biometry как качественного продукта. С точки зрения бизнеса наличие конкретной оценки независимого тестового центра всегда положительно сказывается на принятии клиентом решения в пользу того или иного вендора».

Михаил Стюгин, руководитель направления «Информационная безопасность» кластера информационных технологий фонда «Сколково», сказал: «Проблема биометрической удаленной идентификации пользователей сейчас как никогда ранее актуальна с учетом все большего перехода в онлайн клиентов и внутренних бизнес-процессов компаний. Ранее компания Oz Forensics показывала блестящие результаты по выявлению искусственных модификаций документов, а сейчас – по обнаружению биометрических атак DeepFake за счет использования нейросетей глубокого обучения. Расширение технологического стека позволяет формировать новые продуктовые решения, которые так важны сейчас с учетом смещения ландшафта угроз в 2020 г.».