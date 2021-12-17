Голосовой помощник ЕДЦ Москвы начал принимать заявки на уборку снега и ремонт электричества

Как сообщили CNews в Департаменте информационных технологий (ДИТ) Москвы, в базе знаний голосового помощника единого диспетчерского центра (ЕДЦ) Москвы появились новые темы. Жители смогут сообщить ему об отключении электричества, неисправности осветительных приборов в подъезде и светового адресного указателя дома, а также необходимости установки или замены фонарей во дворе.

Кроме того, виртуальный оператор снова начнет принимать заявки на уборку снега и наледи во дворах.

«Голосовой помощник уже был успешно протестирован в прошлом осенне-зимнем сезоне. Тогда он самостоятельно обработал более 60% обращений, поступивших по вопросам отопления и зимних видов работ. Робот доказал свою эффективность, поэтому сейчас мы снова подключили его к приему заявок по вопросам, связанным с уборкой снега. Кроме того, мы расширили список тем в его базе знаний, и теперь жители могут оставить заявки на уборку подъезда, лифта, ремонт домофона и освещения и другим вопросам», — сказал Эдуард Лысенко, министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента информационных технологий.

Обращения принимают по телефону единого диспетчерского центра: +7495539-53-53. Разговор займет не более полутора минут. Робот-ассистент зафиксирует адрес, суть проблемы и контакты человека, который позвонил на линию, а при необходимости — свяжет заявителя с оператором для уточнения информации.

Все полученные сведения робот занесет в специальную систему единого диспетчерского центра, оттуда информация направится в управляющую организацию и профильным службам.

Почти 80% заявок, направленных в ЕДЦ, отрабатывают в день обращения.

«Распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства установлены нормативные сроки на выполнение более 300 видов работ по обращениям горожан. Так, человека, застрявшего в лифте, должны освободить в течение 30 минут с момента поступления заявки. Упавшее во дворе дерево должны убрать максимум за сутки, починить неисправное освещение в подъезде — за 12 часов, а наладить отсутствующее в доме электричество или устранить засор мусоропровода — максимум в течение суток», — отметили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Голосовой помощник заработал на горячей линии единого диспетчерского центра осенью 2020 г. Перед началом отопительного сезона он оповещал горожан о том, когда в их домах включат отопление, а позже принимал обращения по вопросам отсутствия теплоснабжения или недостаточного прогрева батарей. Зимой робот обрабатывал заявки, связанные с сезонными работами. С октября 2021 г. в тестовом режиме голосовой помощник начал принимать заявки по вопросам, связанным с содержанием жилых домов. Жители могут к нему обратиться, если нужно починить домофон и сделать магнитный ключ, очистить мусоропровод, починить крыльцо или входную дверь и даже сделать мелкий косметический ремонт в подъезде. Также принимаются сообщения о несанкционированных объявлениях, рисунках или надписях на стенах дома или лифта. В 2020 г. робот обработал более 145 тыс. заявок, в 2021 г. их число составило уже более 378 тыс. Всего с начала года ЕДЦ обработал свыше 5,8 млн заявок.

Единый диспетчерский центр работает круглосуточно. Чаще всего жители консультируются по вопросам водоснабжения, отопления, уборки придомовой территории, ремонта освещения в подъезде, лифтов, сантехники. Оставить заявку в ЕДЦ можно также с помощью сервиса по вызову мастера на портале mos.ru и на платформе «Электронный дом». Оставить обращение по вопросам содержания домов и дворов можно в том числе и на портале «Наш город».