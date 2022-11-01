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Голосовой скоринг VS Robotics получил награду CNews AWARDS в номинации «Скоринг-решение года»

1 ноября в рамках ежегодного мероприятия «CNews Forum 2022: Информационные технологии завтра» состоялась 12-ая церемония награждения CNews AWARDS, на которой эксперты определили лучшие ИТ-проекты 2022 года. Компания VS Robotics получила награду премии за разработку скоринговой системы, позволяющей в телефонном разговоре распознавать достоверность предоставляемой клиентом информации.

Голосовой скоринг применяется в сферах деятельности, где необходима дистанционная коммуникация: финансовая отрасль, страхование, взыскание задолженности, подбор персонала, сферы обслуживания и продаж и др. Система умеет считывать и предсказывать по содержанию речи, по полу, по возрасту, по интонациям с применением метрик эмоций насколько правдивы высказывания клиента. Эффективность технологии составляет 76%. Качество скоринговой оценки повышается не менее, чем на 10%.

«Признание VS Robotics в мероприятиях такого масштаба — это командная победа. Мы благодарны за высокую оценку нашей работы и продолжим интегрировать и разрабатывать свои решения в области речевых технологий и искусственного интеллекта, достойно представляя свои ключевые компетенции на российском рынке. Система голосового скоринга уникальна. С ее помощью общение с роботом-оператором становится для клиентов более комфортным, а для бизнеса более эффективным. После внедрения данной технологии качество диалогов сотрудников выросло на 40%, а 70% разговоров с клиентами заканчиваются положительными договорённостями», – отметил руководитель VS Robotics Дмитрий Теплицкий.

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CNews AWARDS — престижная награда, отмечающая ключевые достижения на российском рынке информационно-коммуникационных технологий. Победители определялись непосредственно участниками «CNews Forum 2022» по результатам прямого электронного голосования.

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