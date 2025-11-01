Получите все материалы CNews по ключевому слову
The National Interest
|01.11.2025
|Концерн «Калашников» освоил серийный выпуск «убийцы» БПЛА - зенитного комлекса «Крона-Э» 1
|12.10.2020
|Спецназ США готовится к кибервойне с Россией 1
|16.03.2018
|Пентагон попросил ИТ-бизнес создать «железо» для запугивания противника 1
The National Interest и организации, системы, технологии, персоны:
|JAIC - Joint Artificial Intelligence Center - Объединенный центр искусственного интеллекта - Американская организация по изучению использования Искусственный интеллект 3 1
|Lockheed Martin 767 1
|Peck Michael - Пек Майкл 1 1
|Cohen-Watnick Ezra - Коэн-Ватник Эзра 1 1
|Suciu Peter - Сучиу Питер 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 155294 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53285 2
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18038 1
|Украина 7767 1
