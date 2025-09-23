Опрос VK WorkSpace и Hi-Tech Mail: россияне отправляют в рабочих чатах эмодзи и мемы, но не хотят включать камеру

VK WorkSpace и Hi-Tech Mail провели масштабный опрос о том, как россияне общаются в корпоративных мессенджерах. Выяснилось, что женщины и зумеры чаще используют эмодзи и мемы, тогда как мужчины и сотрудники постарше предпочитают сдержанность в переписке и чаще остаются на связи даже за пределами рабочего времени. Об этом CNews сообщили представители VK.

Опрос проходил на сайте Hi-Tech Mail с 19 августа по 1 сентября 2025 г. В исследовании приняли участие 1,8 тыс. читателей проекта.

В рабочих чатах преобладают позитивные эмодзи

Менее трети (29%) опрошенных отметили, что используют эмодзи в рабочей переписке, набор — преимущественно нейтральный. Активнее всего их ставят женщины 25–34 лет (42%). Среди мужчин того же возраста эмодзи пользуются 35% респондентов, тогда как среди мужчин старше 55 — лишь 15%. В тройке лидеров оказались символы, которые отражают позитивные эмоции: «большой палец вверх» — 28% всех респондентов; «смеющийся смайлик» — 26%; «сердечко» — 12%.

«Негативные» эмодзи используются реже: «грустный смайлик» — 9%; «сердитый смайлик» — 7%; «большой палец вниз» — 4%;

Женщины чаще используют «сердечко», тогда как мужчины чаще выбирают «большой палец вверх».

Мемы прочно обосновались в деловой переписке

41% респондентов признались, что используют мемы в рабочих чатах. Самыми популярными темами оказались внутренние шутки (17%), выгорание (14%) и котики (8%).

Наиболее активными в отправке мемов стали сотрудники-зумеры. Реже остальных к мемам обращаются сотрудницы в возрасте 55+: среди этой группы респондентов почти две трети отметили, что не используют мемы в рабочих мессенджерах.

Отношение к голосовым сообщениям противоречивое

38% участников опроса уверены, что голосовым не место в рабочих чатах, 29% относятся к ним терпимо, но не отправляют сами, и еще 29% считают голосовые нормальным форматом для рабочих задач. При этом мужчины 25–34 лет чаще других выступают против: 44% считают, что голосовые недопустимы.

Сотрудники не хотят включать камеру на рабочих созвонах

Почти две трети (59%) респондентов отметили, что не включают камеру вовсе, еще около четверти делают это редко. Только 10% включают камеру всегда. Чаще всего камеры отключены у женщин 45–54 лет (71%) и мужчин 18–24 лет (73%).

Переписки по работе выходят за пределы официального графика

Более половины сотрудников (около 55%) отвечают на рабочие сообщения даже после окончания рабочего дня и в отпуске. Чаще всего это делают мужчины 55+ (61%), мужчины 18–24 лет (60%) и женщины 25–34 лет (59%). Больше всего склонны соблюдать баланс рабочего и личного женщины 18–24 лет: четверть из них предпочитает отвечать в нерабочие часы только при необходимости.

«Чтобы быть конкурентоспособными, корпоративные решения должны быть максимально удобными. Мы учитываем это в VK WorkSpace: Мессенджер, который входит в платформу, предоставляет набор привычных функций — позволяет ставить реакции, проводить опросы, отправлять и расшифровывать голосовые, созваниваться по видеосвязи. Кроме того, в Мессенджере VK WorkSpace можно создавать ветки обсуждений, а также поддерживаются сквозные сценарии работы с другими сервисами. Функционал доступен и на мобильных устройствах, и на десктопе, и в вебе», — сказал Антон Тен, коммерческий директор VK WorkSpace.

Тренды по поколениям

Анализ показал, что у разных поколений сложились свои модели коммуникации в рабочих чатах.

Зумеры (18–24 года) активно используют эмодзи и мемы, более лояльны к голосовым, чаще делятся эмоциональными реакциями, но неохотно включают камеры и не всегда отвечают после работы.

Миллениалы (25–44 года) активно отвечают в чатах в нерабочие часы, реже используют мемы, чаще подключают камеры, если требуется.

Сотрудники в возрастных группах 45–54 и 55+ лет реже обращаются к эмодзи и мемам, но именно они чаще всего остаются на связи вне рабочего времени и отвечают на сообщения даже в отпуске.