Исследование VK WorkSpace: бизнес переходит от текста и таблиц к визуалу

Эксперты VK WorkSpace проанализировали, как сотрудники компаний пользуются онлайн-досками, и выявили тренды в организации совместной работы. Выяснилось, что самый активный день недели — понедельник, вовлеченность растет даже летом, а визуальный контент вытесняет текстовые заметки даже в корпоративной среде.

Для исследования использовались обезличенные данные об активности 36,5 тыс. пользователей сервиса «Доска VK WorkSpace» с 1 мая по 31 июля.

Самый продуктивный день для совместной работы с доской — понедельник: в этот день число пользователей сервиса на 21% выше, чем в среднем по неделе. В начале недели многие команды проводят стратегическое планирование и ставят задачи на неделю, что удобно делать на онлайн-доске, например, используя Kanban-шаблон. Интересно, что даже в выходные сотрудники не забывают про рабочие доски: в субботу, самый тихий день недели, активность снижается только в два раза по сравнению с будними днями.

Несмотря на летний сезон, сотрудники стали активнее работать с досками. Коэффициент вовлеченности пользователей «Доски VK WorkSpace» вырос с 5,9% в мае до 6,8% в июле (+15% к маю).

Пиковые дни, когда росла посещаемость онлайн-досок, наблюдались 14 мая (в этот день количество пользователей было на 68% выше среднего за квартал), 2 июня (+33%) и 1 июля (+5%). Таким образом, летом всплески активности приходились на первый рабочий понедельник, а май стал исключением — сотрудники вышли на пик только к середине месяца, через два дня после праздников. Наименее активными оказались праздничные и выходные дни: 9 мая, 28 июня и 19 июля.

Эксперты также проанализировали, с какими элементами пользователи работают в онлайн-досках чаще всего. Самыми популярными стали картинки — визуальные заметки, скриншоты, схемы. Второе место заняли файлы, третье - шаблоны. Текст оказался лишь на четвертом месте; на пятом — фигуры, а реже всего используют таблицы.

Онлайн-доски из вспомогательного инструмента превращаются в полноценную рабочую среду для стратегического планирования, мозговых штурмов и оперативных совещаний. Рост активности даже в летние месяцы подтверждает, что визуальная организация информации — не просто тренд, а новая норма деловой коммуникации.

Ранее сервис «Доска VK WorkSpace» включили в реестр российского программного обеспечения. Присутствие в реестре позволяет использовать сервис компаниям, предъявляющим строгие требования к локализации ПО.