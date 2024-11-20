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VK WorkSpace расширяет партнерскую сеть на 5 тыс. партнеров

С 1 ноября 2024 г. VK Tech переводит все продажи SaaS-версии VK WorkSpace по новым сделкам на партнерский канал. Об этом CNews сообщил представитель VK.

Коммуникационная платформа VK WorkSpace расширяет партнерские продажи в России и Республике Беларусь более чем на 5 тыс. партнеров. Все сделки с новыми заказчиками по договору будут осуществляться через партнерскую сеть интеграторов и реселлеров. У заказчиков до 500 пользователей останется возможность приобретения по оферте, без заключения договора. Стать партнером можно напрямую или через дистрибьюторов продукта.

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Партнерская программа позволяет реселлерам и интеграторам поставлять и внедрять на специальных условиях коммуникационную платформу VK Workspace своим клиентам, а заказчикам в свою очередь получить полный комплекс сервисов и услуг из единого окна. Партнерская программа предусматривает техническую сертификацию специалистов партнеров, для подтверждения навыков и опыта во внедрении и поддержке заказчиков.

«По нашим данным рынок корпоративных коммуникаций в России растет в среднем на 13% в год и к 2027 г. достигнет 80 млрд. VK Tech более 25 лет разрабатывает ИТ-решения для компаний в том числе и инструменты для оптимизации ключевых бизнес-процессов. Мы понимаем ценность партнерского канала для расширения и масштабирования продаж. Наша задача — выстроить прозрачную партнерскую программу, в которую можно войти без инвестиций и технологической экспертизы. Это позволит обеспечить доступ к сервисам для заказчиков по всей стране, а наши партнеры смогут заработать на продаже продуктов от надежного вендора», — сказал директор партнерских продаж VK Tech Константин Новиков.

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