VK Workspace заблокировала более 400 млн спам- и мошеннических писем для защиты бизнеса

В III квартале 2025 г. VK Workspace заблокировала 421 млн спам- и фишинговых писем, направленных компаниям. Это помогло предотвратить кражу данных и заражение устройств. Об этом CNews сообщили представители VK.

Большинство заблокированных писем оказались массовыми рекламными рассылками, однако среди них были и опасные фишинговые сообщения, направленные на кражу учетных данных, а также письма с вредоносными вложениями.

Одной из популярных тем мошеннических и фишинговых писем были «деловые письма», мимикрирующие под письма от реальных компаний - например, логистических. Другая распространенная схема – фишинг с использованием названий популярных брендов и государственных сервисов.

«Решения VK Workspace и «Почты Mail» остановили более 7,6 млрд спам-сообщений в третьем квартале 2025 г., направленных как на бизнес, так и на пользователей. Поэтому использовать почту с продвинутой защитой от спама и фишинга сегодня особенно важно. В наших решениях используется машинное обучение для обезличенного анализа писем, что повышает точность выявления угроз. Репутационные системы анализируют домены отправителей, а оптическое распознавание символов – OCR – проверяет изображения, распознавая спам, скрытый в картинках», – отметил директор по информационной безопасности VK Tech Анатолий Тутынин.