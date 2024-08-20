VK WorkSpace обновила мессенджер для бизнеса

В мессенджере VK WorkSpace появились новые функции, включая создание и систематизацию папок, архивацию и закрепление чатов, управление уведомлениями и не только. Новые инструменты доступны в SaaS и On-premises версиях сервиса. Об этом CNews сообщили представители VK.

Теперь пользователи могут временно отключать уведомления в определенных чатах и каналах, чтобы сконцентрироваться на текущих задачах и вернуться к ним позже. Функция архивации была внедрена для временного скрытия диалогов без их удаления. Это особенно полезно при завершении обсуждения в группах, когда информация может понадобиться позже.

Кроме того, были интегрированы папки, которые позволяют пользователям организовать свои чаты по различным категориям и темам и тем самым упростить навигацию внутри мессенджера. А благодаря функции закрепления можно оставить до десяти чатов вверху списка каждой папки, что облегчит отслеживание важных сообщений и напоминаний.

В SaaS-версии мессенджера появилась возможность расшифровки голосовых сообщений. Это будет актуально для тех, кто предпочитает текстовый контент аудиовизуальному.