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VK WorkSpace открывает доступ к API для резервного копирования данных

Платформа корпоративных коммуникаций VK WorkSpace открыла API для резервного копирования данных «Почты», «Календаря» и «Диска». Бизнес сможет настроить интеграцию сервисов VK WorkSpace с системами резервного копирования и дополнительно обеспечить надежное хранение данных на своих ресурсах.

«Обеспечение бесперебойного доступа к корпоративным сервисам и надежное хранение данных — ключевые задачи бизнеса на российском рынке. Встроенный в VK WorkSpace API позволит дополнительно создавать резервные копии данных из сервисов платформы, независимо от количества пользователей. Это поможет обеспечить усиленную защиту данных даже в компаниях с повышенными требованиями к обеспечению безопасности ИТ-инфраструктуры — например, в банках или в промышленности»‎, — сказал Михаил Чижиков, руководитель коммуникационных продуктов VK Tech. ‎

Компания сама выбирает систему бэкапирования, сервера для хранения резервных копий и может настроить расписание, частоту и периодичность обновления данных, а также срок их хранения. При необходимости информацию легко восстановить без остановки работы сервисов корпоративных коммуникаций.

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телеком

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